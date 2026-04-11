Cadillac-Piñor, un abordaje múltiple de la salud mental

El Hospital Universitario de Ourense acogió este viernes las III Jornadas Clínicas de Primavera Cadillac-Piñor, un encuentro dirigido a profesionales de la salud mental, centrado en el abordaje de la psicosis desde una perspectiva interdisciplinar que contempla a cada paciente como un caso singular al que debe adaptarse cualquier tratamiento clínico.

En este enfoque participaron profesionales de psiquiatría, psicología clínica, enfermería o terapia ocupacional, en un modelo que apuesta por la coordinación y la atención integral. La psiquiatra del Hospital Universitario de Ourense, y una de las organizadoras, Elena López Serrapio, a razón de su residencia en el hospital de Cadillac (Francia), destacó que “el objetivo consistió en compartir cómo los encuentros clínicos del día a día orientan una práctica centrada en la singularidad y en el trabajo entre varios equipos”.

El programa se estructuró en torno a la presentación de casos clínicos procedentes del Hospital de Piñor, de los hospitales de día infanto-juveniles de Cadillac y de la Fundación Nudos, así como con una conferencia centrada en la práctica institucional en salud mental.

Este formato permitió analizar situaciones reales desde diferentes perspectivas profesionales, facilitando el intercambio de conocimiento y la construcción de respuestas clínicas. Durante las Jornadas se destacó el Hospital de Piñor como un referente de innovación en el ámbito de la psicología clínica y la psiquiatría.