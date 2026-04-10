La creciente implantación de la homeopatía en las farmacias de Ourense

Hoy, 10 de abril, se celebra el Día Internacional de la Homeopatía, una fecha para poner en valor un área de ejercicio profesional farmacéutico que -cada vez con mayor implantación- forma parte de la realidad asistencial en numerosas oficinas de farmacia. También en la provincia de Ourense.

La homeopatía es un sistema de medicina complementaria basado en el principio de que “lo similar cura lo similar” y en el uso de sustancias altamente diluidas para estimular la respuesta del organismo. La OMS la describe como una práctica de medicina tradicional y complementaria utilizada en distintos países, promoviendo su uso bajo marcos regulatorios y de seguridad. Por su parte, el Consejo Europeo de Colegios Médicos ha reconocido que existe un uso social de estas prácticas en nuestro continente y ha debatido sobre su integración como terapias complementarias.

Es innegable que al respecto de la homeopatía existen estudios, publicaciones y opiniones enfrentadas. ¿Y qué hacemos entonces ante esta situación? Probablemente lo más sensato: ni aceptar sin más, ni rechazar por reflejo. Porque la historia del conocimiento humano enseña algo importante. Muchas veces, lo que parecía indiscutible acabó siendo revisado.

Una mirada abierta

En una fecha como el Día Internacional de la Homeopatía, más que atrincherarnos en bandos, quizá convenga hacer algo más útil: detenernos un momento a pensar. Pensar en cómo avanza el conocimiento, en cuánto queda aún por comprender y en la necesidad de mantener una mirada abierta, pero también responsable. Celebrar un día así no debería significar dar nada por demostrado sin más, pero tampoco rechazar de antemano todo aquello que sigue en debate. Porque solo preguntando, estudiando y contrastando es como la humanidad ha conseguido avanzar. Y quizá el mejor homenaje que puede hacerse hoy, tanto a la ciencia como a la reflexión, sea ese: seguir buscando la verdad sin miedo, sin prejuicios y sin renunciar nunca al rigor.

Los promotores de la homeopatía defendemos su enfoque individualizado, la atención centrada en la persona y su uso como opción complementaria dentro de la práctica asistencial.

En ese marco, la concebimos como una herramienta más de acompañamiento al paciente, siempre dentro de un uso responsable y respetuoso con la evidencia disponible y la seguridad clínica.

Atención al paciente

En este sentido, en muchas de las farmacias de Ourense fomentamos la homeopatía como parte de un enfoque amplio de atención al paciente. Responde a una demanda creciente de usuarios que buscan alternativas o complementos a los tratamientos convencionales. Así, la homeopatía, se ofrece como una opción complementaria dentro del marco del consejo farmacéutico individualizado.

Desde la farmacia, el objetivo es garantizar un uso responsable, informado y seguro de todos los productos dispensados. Promover esta disciplina permite que los profesionales farmacéuticos ampliemos nuestra capacidad de acompañamiento. En definitiva, su inclusión en la práctica farmacéutica contribuye a ofrecer un servicio más integral, centrado en las necesidades y preferencias de cada paciente.