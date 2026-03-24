La calle Xesús Pousa estará cortada al tráfico el jueves 26 de marzo
POR OBRAS
El tramo entre Eulogio Gómez Franqueira y San Rosendo, de la calle Xesús Pousa, estará cortado al tráfico el jueves 26 por obras
Según informa el Concello de Ourense, el tramo de la calle Xesús Pousa entre las calles Eulogio Gómez Franqueira y San Rosendo, estará cortado al tráfico por obras el jueves, 26 de marzo, desde las 08:00 de la mañana hasta el mediodía.
La Policía Local recomienda a los conductores que utilicen itinerarios alternativos para reducir las posibles incidencias en la circulación.
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