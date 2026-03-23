Mil firmas buscan soluciones en la avenida de Portugal

Centenares de vecinos mostraron este lunes su hartazgo en la plaza de O Couto ante la situación de parálisis total de las obras de la avenida de Portugal, que tienen sumida en un profundo caos a una de las principales arterias de la ciudad y hogar -en todo su entorno- de cerca de 10.000 residentes.

La concentración, que arrancó a las 20,00 horas, fue organizada “en tan solo día e medio”, como afirmó una de sus principales propulsoras, Chelo Montero, ante la falta de información y soluciones tras dos semanas del abandono de los trabajos por parte de la empresa Opain.

“Necesitamos saber que vai pasar con esta avenida, hai fochancas que levan case un ano levantadas, hai anacos da avenida que levan sufrindo as obras todo o tempo e nin sequera levantaron unha plaqueta, a xente non pode camiñar, está todo cheo de po, e non recibimos ningunha información”, subrayó Montero, que también denunció que empezaron a llegar multas por aparcar coches junto a comercios ante la imposibilidad de encontrar aparacamiento.

En los últimos días, a través de los negocios de la zona arrancó una recogida de firmas para protestar por esta situación de desinformación y falta de soluciones por parte del Concello, que se completó con “firmas initerrumpidas desde las 20,10 horas hasta las 20,50”, como indicó el presidente de la plataforma de vecinos y comerciantes de la Avenida de Portugal, Manuel Mosquera, hasta alcanzar las ya cerca de mil signaturas, que se presentaran en el Concello a lo largo de esta semana.

Mosquera también confirmó que ya han exigido una máquina barredora ante la insalumbridad por gran cantidad de polvo y la acumulación de tierra frente a negocios.

El Concello se da dos semanas más para una solución

El Concello sigue sin un calendario claro para retomar las obras de la avenida de Portugal, detenidas desde hace dos semanas. El gobierno municipal evitó comprometer una fecha de reinicio y se dio un nuevo margen de otras dos semanas para intentar que la adjudicataria, Opain -actualmente en preconcurso de acreedores-, como adelantó este periódico,, acceda a una cesión del contrato a otra empresa, una vía que el propio alcalde admite que es la única opción “inminente”. Si la empresa no cede el contrato voluntariamente, el Concello se verá obligado a activar una vía alternativa “algo más lenta”.