El 13,5% del alumnado de la UVigo está en proceso de crear su propio negocio

Emprender es una opción que algunos estudiantes ven con buenos ojos para su futuro. En el caso de la Universidad de Vigo, un 13,5% del alumnado se encuentra realizando los trámites necesarios para iniciar su propio negocio y un 5,7% ya lo puso en marcha. Además, el 15,9% manifiesta su intención de emprender en un espacio temporal de cinco años desde el momento de su graduación y un 7,3%, espera hacerlo nada más acabar sus estudios.

Son datos recogidos en el “Informe GUESSS 23/24 UVigo. Intencións de carreiras, espírito emprendedor e iniciativas empresariais do estudantado da Universidade de Vigo”. Este documento, hecho con el apoyo del Consello Social de la UVigo, fue elaborado por las profesoras Mª Isabel Diéguez y Ana Gueimonde, además de la directora del Área de Calidade, Raquel Gandón.

Según el estudio, el interés por el emprendimiento se concentra principalmente en las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas (42,4%) e Ingeniería (28,3%), mientras que Ciencias (5,9%) y Ciencias de la Salud (5,2%) presentan una menor tendencia. El 61,8% de los proyectos corresponde a iniciativas individuales de autoempleo, un 26,6% cuenta con un socio y un 11,6% con dos o más personas asociadas. Los sectores más representados son el cuaternario (32,8%) -actividades intelectuales y tecnológicas como investigación, informática, educación o consultaría- y el terciario (30,4%) -servicios en turismo, banca, salud, o asesoramiento legal-.

En cuanto a la fase de desarrollo, el documento señala que un 34,8% de los proyectos no tienen aún definido el momento de puesta en marcha, un 15,7% prevé fundarse al finalizar los estudios, un 23,2% en los dos años posteriores y un 26,3% mientras el alumnado continúa en la universidad. Entre los principales impulsores del emprendimiento “destacan las nuevas tecnologías y los cambios sociales y culturales, identificados cómo motores de la iniciativa emprendedora”, se apunta en el documento.

El informe también profundiza en el colectivo de emprendedores en activo, es decir, los que ya pusieron en marcha su propio negocio (un 5,7% del alumnado de la Universidad de Vigo). La distribución por género está relativamente equilibrada (50,5% hombres y 46,2% mujeres), y por ramas de conocimiento predominan las Ciencias Sociales y Jurídicas (47,8%) e Ingeniería (22,5%), que en conjunto representan cerca de las tres cuartas partes del total.