La organización logística de las elecciones del próximo 29 de noviembre avanza en la provincia de Ourense con la preparación y distribución de más de cuatro millones de papeletas y 1.046 urnas entre los 92 municipios. El dispositivo electoral contempla un total de 4.072.895 papeletas, de las que 3.679.981 corresponden al Congreso de los Diputados y 392.914 al Senado.

Cada mesa contará con tres miembros titulares, lo que supone un total de 1.569 personas encargadas de su funcionamiento

El material se repartirá entre las 523 mesas electorales habilitadas en los 391 locales de votación de la provincia. Para facilitar el desarrollo de la jornada también se dispondrá de 389 cabinas, destinadas a garantizar la elección de las papeletas.

Cada mesa contará con tres miembros titulares, lo que supone un total de 1.569 personas encargadas de su funcionamiento. A ellos se sumarán 402 representantes de la Administración, cuya labor será comprobar la correcta constitución y apertura de los colegios, atender posibles incidencias y recoger los datos correspondientes al escrutinio.

Para preparar estas tareas, se celebraron jornadas formativas en Ourense, Celanova, Xinzo de Limia, Verín y O Barco de Valdeorras, que culminaron ayer.

La seguridad durante la cita electoral contará con un despliegue de 1.217 efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, cuya actuación estará coordinada para garantizar la normalidad durante las votaciones. Además, desde las 8,00 horas y hasta el cierre de todas las mesas funcionará un equipo de incidencias integrado por funcionarios de la Subdelegación del Gobierno. Este dispositivo permanecerá en contacto con los representantes de la Administración, los concellos y las juntas electorales para resolver cualquier imprevisto técnico o relacionado con el material en los colegios.