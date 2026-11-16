Ourense pedirá 1.000 millones para el AVE al Gobierno que salga el 29-N

El gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre tendrá que enfrentarse prácticamente a las mismas obras y proyectos ferroviarios que su predecesor: variante exterior, estación intermodal, el túnel del Padornelo, la vía única entre Pedralba y Vilavella, la línea del Miño y la línea del Sil entre Monforte y Covas. Si además de ponerle nombre a las obras pendientes queremos ponerle precio, estamos hablando de una cifra que ronda los mil millones de euros y que debería de mantener la inversión en infraestructuras ferroviarias más allá de los cuatro años que dure el próximo período legislativo.

Algunas de estas obras ya están en marcha, como los dos primeros tramos de la variante o la intermodal. Otras, se encuentran en fase de redacción del proyecto o en espera de licitación de las obras de ejecución como ocurre con el túnel del Padornelo y la vía izquierda entre Pedralba y Vilavella y otras se encuentran en el limbo, o un cajón como sucede con la variante exterior entre Seixalbo y Ourense y el nuevo gobierno tendrá que decidir si las pone sobre la mesa o imita a sus predecesores.

Siguiendo el orden lógico de los acontecimientos, lo primero que tendrá que afrontar el gobierno entrante será la adjudicación del montaje de vía y catenaria de los primeros 7,86 kilómetros de la variante exterior, entre Taboadela y Seixalbo, que deberían de verificarse en 2027, para que en ese primer tramo puedan comenzar las pruebas a partir del segundo semestre de 2029.

Casi en paralelo a las adjudicaciones referidas a los primeros kilómetros de la variante exterior, tendrá que producirse la relativa a la vía izquierda del tramo Pedralba de la Pradería-Vilavella y la adaptación del viejo túnel del Padornelo para uso compartido por la línea convencional y la de alta velocidad. El último catálogo de restricciones de la red publicado por Adif el pasado mes de julio estimaba el inicio de las obras en 2027 en el tramo zamorano, El presupuesto, que se había fijado en 100 millones en 2018 superará holgadamente esa cuantía.

Esa misma declaración de red se fijaba para 2028 el inicio de las obras entre Monforte de Lemos y Covas, para adecuar ese tramo de 85 kilómetros a los requerimientos de seguridad y circulación fijados por la Unión Europea para el corredor atlántico de mercancías y al año siguiente el otro tramo del corredor pendiente de adaptación que es el que media entre las estaciones de Guillarei y Ourense, de la línea del Miño, con una longitud de 95,6 kilómetros, una vez que se finalicen los proyectos constructivos en 2028 y añadirán algo más de 300 millones a la cuenta. Si le sumamos los más de 111 millones de euros de la intermodal, las obras pendientes o en ejecución suman alrededor de 600 millones de euros. El resto de la factura pendiente de saldar con Ourense se lo comerán los 8,42 kilómetros de variante exterior que median entre Seixalbo y la estación de Ourense.

Un futuro pendiente de presupuesto y voluntad

Sea del signo que sea el próximo ejecutivo que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre sabe cuáles son las cuentas pendientes con Ourense en materia ferroviaria. Pero para los ciudadanos queda la incógnita de conocer cuál será su voluntad de ejecutarlas. Las que ya están en el calendario pueden acelerarse o demorarse. El gobierno saliente no fue muy diligente con la variante entre exterior entre Taboadela y Seixalbo. Solo así se explica que un tramo que no llega a 8 kilómetros necesite ocho años para su construcción, el doble que los 471 de línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. ¿Qué pasará con la estación intermodal, el corredor atlántico o el túnel del Padornelo? Aunque de todas las incógnitas que quedan pendientes de despejar en materia ferroviaria la que más dudas plantea es el final de la variante exterior, un tramo de 8,42 kilómetros que lleva en el cajón de los proyectos olvidados desde 2015. Once años, cinco ministros y gobiernos distinto color que no supieron o no quisieron poner en marcha.