Car Outlet cierra al alza: 135 coches vendidos en tres días

Ourense ha vuelto a demostrar su gran interés por el sector automovilístico. La octava edición del Car Outlet, clausurada ayer en Expourense, cerró con un balance positivo: un total de 135 vehículos vendidos y más de 3.500 visitantes durante tres días. Estas cifras suponen un crecimiento respecto al año pasado, superando con creces los 113 coches entregados y los 3.000 asistentes de la anterior edición.

El salón, organizado junto a la Asociación de Concesionarios Oficiales (Acauto), contó con 20 expositores que pusieron a la venta más de 400 unidades de 28 marcas distintas. La oferta abarcó todas las gamas y motorizaciones, consolidándose como cita de referencia de la provincia para quienes buscan oportunidades y precios muy competitivos en el mercado de ocasión.

Según los concesionarios, el perfil del visitante destacó por una decidida intención de compra. Los clientes acudieron con ideas muy claras, comparando precios y aprovechando descuentos exclusivos. Además de las operaciones cerradas in situ, se espera que las ventas aumenten estos días gracias a los contactos y presupuestos iniciados durante el fin de semana en las instalaciones del recinto ferial.

Esta ha sido la primera colaboración de este año entre Expourense y Acauto, alianza que regresará en octubre con los salones del automóvil nuevo y de ocasión. El recinto ya prepara su próxima cita internacional con la decimotercera edición de Funergal, feria referente para los profesionales del sector funerario que se celebrará próximamente en este mismo año 2026.