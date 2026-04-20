Siempre Bolaños. Qué indignación. Cada vez que la judicatura se posiciona en algún proceso, que obviamente afecta a los intereses socialistas, el ínclito ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aparece en escena y critica al juez o jueza que articulan cualquier decisión. La última ha sido la decisión de Juan Carlos Peinado, quien ha acordado procesar a la esposa de Pedro Sánchez “por la comisión de cuatro delitos –malversación, apropiación indebida, corrupción en los negocios y tráfico de influencias”. Dicho y hecho. Bolaños al ataque.

Ha asegurado que dicho juez había “avergonzado a muchos ciudadanos con su auto de procesamiento sobre Begoña Gómez”, y añade que “Mis opiniones no son nuevas. Las reitero. Son absolutamente respetuosas en lo personal, y en el ejercicio de mi libertad de expresión, yo califico y opino sobre resoluciones judiciales”, y añadió que “opinar es democracia” e insiste en que “muchos jueces han mostrado su opinión critica con las resoluciones de este caso”. Y matiza que ha querido dejar claro su “confianza absoluta en la Justicia y en los tribunales superiores, que en la práctica ha revocado muchas decisiones que eran contrarias a derecho”. Que cada cual interprete este mensaje.

No creemos que sean tantos y tantos jueces los que respaldan la opinión de nuestro dilecto súperministro (súper por el cúmulo de cargos que ostenta)

El caso es que no creemos que sean tantos y tantos jueces los que respaldan la opinión de nuestro dilecto súperministro (súper por el cúmulo de cargos que ostenta). Por ejemplo, nada vez que se conoció al anuncio del proceso de Peinado, salieron en su defensa el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, las asociaciones mayoritarias de jueces como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -la mayor en número de afiliados- y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) que es la segunda con mayor representación

Isabel Perelló, presidenta del Poder Judicial, y los siete vocales que dirigen el órgano de gobierno de los jueces, acordaron por unanimidad “ratificar el mensaje de reclamar respeto a las decisiones judiciales”, eso sí, sin mencionar a Bolaños. Mientras, la Junta de Jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha mostrado su apoyo al magistrado titular de la plaza judicial número 41 de Madrid “frente a los ataques profesionales y personales que está recibiendo en los últimos días y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial. La APM pide “respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno”, y la AJFV manifiesta la “profunda preocupación por el descrédito que tales palabras suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran. Cuestionar sin fundamento la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división”.

Y mientras, el marido de la procesada, más conocido como presidente del país: “Solo le pido a la Justicia que haga Justicia, como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio”. Dicho y hecho. Un episodio más.