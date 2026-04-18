El VIII Car Outlet da 400 opciones para renovar el coche en Ourense

La octava edición del “Car Outlet” ourensano abría sus puertas con una oferta que supera los 400 vehículos disponibles para entrega inmediata. Esta cita comercial reúne a 20 concesionarios oficiales asociados en la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense (Acauto), que representan a 28 marcas distintas, lo que supone más del 90% de las firmas que operan actualmente en el mercado nacional.

O perfil de coche máis demandado é o que ten entre 2 e 5 anos de antigüidade, diesel, e que ronde entre os 15.000 e os 20.000 euros"

El catálogo de precios oscila en una horquilla de venta entre los 8.990 euros y los 94.000 euros, pudiendo encontrarse los modelos más baratos a partir de 5.000 euros.

Desde Acauto, los profesionales subrayan la necesidad de dinamizar las ventas para combatir el envejecimiento del parque móvil provincial. Actualmente, la media de edad de los vehículos en Ourense se sitúa en los 18,2 años, una cifra que la asociación busca reducir mediante esta feria. Según indicaban desde la asociación tras el paseo de apertura, “o perfil de coche máis demandado é o que ten entre 2 e 5 anos de antigüidade, diesel, e que ronde entre os 15.000 e os 20.000 euros, franxa de prezo onde se atopan a maioría dos vehículos expostos ”.

Llegan los híbridos

En cuanto a la oferta de motores, los asistentes pueden encontrar todas las motorizaciones disponibles en el mercado, desde la combustión tradicional hasta las nuevas opciones de movilidad. En esta edición, los vehículos híbridos y eléctricos ganan protagonismo, reflejando el crecimiento de estas unidades en el mercado de ocasión. Además de las marcas clásicas, se han incorporado firmas especializadas en movilidad eléctrica y nuevas marcas asiáticas como MG, Omoda, BYD o Leap Motor. Sobre los nuevos modelos, “poden atoparse vehículos que acaban de ser matriculados ata outros con ata 7 anos de antigüidade”, señalaban desde Acauto.

El evento permanecerá abierto al público hasta el domingo 19 de abril, cerrándose las puertas a las 20,00 horas. La entrada general tiene un coste de 3 euros y el salón dispone de un servicio de ludoteca para las familias.