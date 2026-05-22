Cáritas y Fundación Dorzán luchan juntos contra la soledad no deseada

La fundación Dorzán ha decidido aportar 25.000 euros para el proyecto social “Acompaño-te 2026”, que será implementado por Cáritas este año. Esta iniciativa está dirigida a mejorar la calidad de vida y el mantinimiento de la autonomía de las personas mayores.

Ante la acentuada desigualdad social actual, esta alianza busca proteger a la tercera edad de la pobreza y la exclusión. El convenio prevé beneficiar a 100 personas mayores de 60 años que perciben pensiones reducidas y carecen de redes de apoyo socio-familiar.

Los principales objetivos de este proyecto pasan por sufragar gastos esenciales que no cubre el sistema público, tales como vivienda, alimentación, suministros y productos farmacéuticos o sanitarios. De esta forma, se fomenta que los usuarios de este plan mantengan su autonomía para que puedan seguir envejeciendo en sus propios hogares.

A través de la realización de entrevistas se recogerán los datos necesarios para la realización de un análisis global de la situación de la persona. Una vez recogidos los datos necesarios, se procederá a valorar la cobertura de las necesidades y se diseñarán las acciones necesarias. Durante la intervención se realizará un seguimiento de la evolución de los beneficiarios, evaluando el grado de cumplimiento de los objetivos marcados.