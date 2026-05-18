Las reservas de alimentos de Cáritas se agotan en O Barco de Valdeorras

En los últimos días, llegaba a las instalaciones de Cáritas en O Barco un cargamento de leche. Fue entregado por la diócesis de Astorga, a la que pertenece el oriente ourensano, fruto de la colaboración de la Junta de Castilla y León. Es la última buena noticia que en muchas semanas recibió Isabel Álvarez, trabajadora social de Cáritas barquense. Tal es así que se vio obligada a realizar un llamamiento a la población para volver a cubrir las estanterías del almacén con otros productos de primera necesidad.

El cargamento de Tierra de Sabor, que así se llama la partida de leche que recibió Cáritas, entró en el almacén varias semanas después de que fuese descargado otro procedente del Banco de Alimentos de Ourense. No hace mucho, también colaboraba el ponferradino Banco de Alimentos del Sil, unas aportaciones de productos frescos, como fruta y verduras, que no puede seguir realizando por encontrarse en una situación similar, si no peor, que la de la delegación barquense de la ONG diocesana. Y es que la desaparición de las aportaciones solidarias de la Unión Europea afectó, y mucho, a estas entidades sociales.

Así las cosas, desde la sede barquense de Cáritas realizan un llamamiento a la población para conseguir ciertos productos básicos, como los relacionados con el desayuno y la merienda, desde cacao o azúcar hasta cereales, pero también otros artículos como arroz y pasta.

A la situación de las familias, condenadas a afrontar un alza de los precios que castiga a las economías domésticas, se le suma la llegada de inmigrantes a la hora de aumentar las necesidades de los colectivos sociales. Algunos abandonan el concello, pero “se cuentan con los dedos los que se van y está llegando gente continuamente”, según apuntó Isabel Álvarez.

Esta situación posibilita que de las 220 familias que acudieron a Cáritas de O Barco entre los meses de mayo de 2024 y 2025 se haya pasado a las 244 que lo hicieron durante el año siguiente, pasando de 496 a 513 el número de familiares que fueron atendidos por la ONG, que comprobó cómo el total de inscritos pasaba de 716 a 757 entre esos mismos periodos.

A las carencias de alimentos hay que añadir los problemas que tienen muchas familias para afrontar los gastos del elevado alquiler de la vivienda o bien de los recibos de luz y agua, gastos que ayuda a cubrir Cáritas en función de sus disponibilidades.

Ya en referencia a la nacionalidad de quienes se ven obligados a solicitar la ayuda de Cáritas en O Barco, el número es muy similar en el caso de españoles y venezolanos, con 176 y 170, respectivamente, seguidos de las personas que llegan procedentes de Colombia (140) y Marruecos (96).