Carlos Ortega en el Foro La Región: "Desde la Segunda Guerra Mundial, no había tantos conflictos bélicos"

El Foro La Región, celebrado ayer en el centro cultural Marcos Valcárcel en colaboración con Cruz Roja, contó con la participación de Carlos Ortega, experto en emergencias humanitarias internacionales. Martín Outeiriño, del departamento de Marketing de La Región, abrió el encuentro recordando los orígenes de Cruz Roja en la batalla de Solferino, en el siglo XIX, y su expansión mundial. Por su parte, Felipe Ferreiro, presidente de Cruz Roja en Ourense, expresó su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Urda y recordó intervenciones como las desarrolladas durante los incendios de la provincia. “Cruz Roja está para ayudar cuando hay necesidad”, afirmó antes de presentar la trayectoria de Ortega.

“El mundo ha cambiado. Desde la Segunda Guerra Mundial no había habido tantos conflictos bélicos”, advirtió el protagonista del encuentro, que repasó los principios fundamentales de Cruz Roja. Destacó la humanidad, que persigue aliviar el sufrimiento preservando la dignidad, y la imparcialidad, que garantiza la atención sin distinciones de raza, religión o ideología. También defendió la neutralidad como herramienta para acceder a escenarios especialmente difíciles.

Ortega reivindicó además la independencia de la organización, que cuenta con 16 millones de voluntarios en 191 países. Subrayó la importancia de los socios para garantizar una financiación flexible que permita actuar donde se quiera. Sin esas aportaciones, explicó, Cruz Roja tiene “las manos atadas”.

La preparación ante las catástrofes ocupó otra parte de su intervención. Recordó el terremoto de Haití de 2010, que dejó alrededor de 200.000 muertos y movilizó a más de 500 delegados de Cruz Roja. También explicó el funcionamiento de las Unidades de Respuesta ante Emergencias (ERU), desarrolladas a partir de la crisis de los Grandes Lagos de 1994. Reúnen a personas de diferentes nacionalidades y especialidades, preparadas mediante cursos intensivos y desplegadas en rotaciones de aproximadamente un mes.

Uno de los testimonios más impactantes llegó al recordar la epidemia de ébola de Sierra Leona en 2014. Ortega mencionó 247 admisiones y 101 fallecimientos. La transmisión del virus a través de fluidos obligaba a extremar las precauciones y condicionaba incluso las muestras de afecto. “Los abrazos eran en diferido”, recordó.