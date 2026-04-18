Carmen García busca “renovar o impulso innovador da UVigo” con su candidatura a rectora

En la cuenta atrás para el inicio de la campaña electoral al rectorado de la Universidad de Vigo (empieza el próximo lunes), Carmen García Mateo presentó en el Campus de Ourense su candidatura al frente de Nós Universidade. “Presento un compromiso con rumbo claro e un equipo capaz de cumprir o que di, para renovar o impulso innovador da UVigo”, aseguro.

En este sentido, explicó que su propuesta se articula en tres ejes. “O noso programa non é unha suma de promesas dispersas, é unha folla de ruta baseada na solvencia”, resaltó la candidata. El primer pilar fundamental es el compromiso con el capital humano que integra la comunidad universitaria teniendo en cuenta tanto las necesidades del alumnado, como las de los PTXAS ou los PDI. Por otra parte, García propone dejar a un lado los intereses fragmentados y apostar por un proyecto común y sólido. Finalmente, se compromete a una gestión eficaz. “Gobernar non é reaccionar, é planificar e cumprir o prometido”, asegura.

Para lograr esos retos se ha rodeado de un equipo compuesto por 10 vicerrectorados al que también presentó en Ourense. En caso de salir elegido el proyecto de Nós Universidade, Monserrat Cruz sería la vicerrectora del Campus ourensano. Mientras Marián Fernández sería su homónima en el Campus de Pontevedra. Xosé H. Vázquez estaría al frente del vicerrectorado de Estratexia, Gobernanza e Economía; Esther Pillado se encargaría de Oferta Académica; Manuel Martínez de Investigación; Rebeca P. Díaz de Profesorado e Persoal Investigador; y Rafael Comesaña de Transferencia, Innovación e Impacto Social. Las elecciones serán el próximo 6 de mayo.