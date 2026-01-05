MINUTO A MINUTO
La Cabalgata de Reyes de Trives, abarrotada.
La Cabalgata de Reyes de Trives, abarrotada. | La Región

Galería | Las Cabalgatas de Reyes Magos llenan de ilusión la provincia de Ourense

UNA TRADICIÓN MUY ESPERADA

La Cabalgata de los Reyes Magos es uno de los desfiles más esperados, este año Ourense celebra esta tradición por todo lo alto

Publicado: 05 ene 2026 - 19:36 Actualizado: 05 ene 2026 - 22:30

La Cabalgata de Reyes es una de las tradiciones más arraigadas y esperadas de la Navidad, especialmente entre los más pequeños. Su origen se remonta al relato bíblico que conmemora el nacimiento del Niño Jesús por parte de los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar. Cuando estos después de un largo camino, guiados por una estrella, llevaron oro, incienso y mirra en símbolo de adoración. Con el paso del tiempo, esta celebración religiosa dio lugar a desfiles populares que anuncian la llegada de los Reyes la tarde del 5 de enero, una costumbre que hoy combina historia, simbolismo y espectáculo, y que se vive en calles y plazas de todo el país con música, luces y carrozas.

En la actualidad, la Cabalgata se ha convertido en un evento multitudinario que se adapta a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Ciudades y pueblos de toda España se preparan durante semanas para este desfile, el cual culmina la programación navideña y marca el inicio de la noche más mágica del año. En Ourense, este lunes la Cabalgata vuelve a reunir a cientos de familias, donde los Reyes Magos recorren las calles repartiendo ilusión y dulces. De esta manera se cierran las fiestas navideñas con un ambiente de alegría y celebración destinado a los más pequeños.

WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.06.42 (1).jpeg
1/41 Los Reyes en San Xoán de Río. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.06.41.jpeg
2/41 Recibieron a los niños como parte de las actividades. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.06.42.jpeg
3/41 Los Reyes recibieron las cartas de deseos de muchos niños. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.06.42 (2).jpeg
4/41 Las fotos grupales no faltaron. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 18.31.33.jpeg
5/41 Los Reyes en Montederramo llegaron hasta instalaciones residenciales. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 18.31.35.jpeg
6/41 En Montederramo también llevaron alegría. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 18.12.41 (1).jpeg
7/41 En Sandiás os Reis los Reyes llevaron regalos. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 18.12.42.jpeg
8/41 Los Magos de Oriente compartieron las ilusiones de los infantes. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 18.12.41 (2).jpeg
9/41 Muchos niños esperaron su turno para hacerse fotos. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 18.12.40.jpeg
10/41 Los más pequeños estuvieron de padres y abuelos. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 18.12.41.jpeg
11/41 Todos compartieron las sonrisas. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 18.15.31.jpeg
12/41 La cabalgata en Vilardevós. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 18.09.45.jpeg
13/41 La Cabalgata también se transportó a Maceda. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 18.09.45 (1).jpeg
14/41 En esa localidad recorrió la calle llevando alegría. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 18.09.44.jpeg
15/41 Los Reyes Magos recorrieron toda el pueblo. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 18.09.43.jpeg
16/41 El desfile estuvo abarrotado. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.57.08.jpeg
17/41 La Cabalgata también se transportó a Trives. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.55.34 (1).jpeg
18/41 Las familias congregadas en las calles vieron pasar el desfile. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.57.08 (1).jpeg
19/41 Muchas localidades hicieron su mejor trabajo con la decoración para sus desfiles. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.55.35.jpeg
20/41 Fue una auténtica Cabalgata. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.50.12.jpeg
21/41 Los Reyes Magos en Chandrexa de Queixa. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.55.33.jpeg
22/41 Esta fue una jornada muy esperada por los niños. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.55.34.jpeg
23/41 La alegría innundó Trives. / La Región
WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.49.58.jpeg
24/41 En esta ocasión los Reyes Magos encontraron espacio en todas partes. / La Región
O Carballiño / Momentos que iluminan la ilusión de los más pequeños.
25/41 O Carballiño / Momentos que iluminan la ilusión de los más pequeños. / La Región
O Carballiño / Luces, carrozas y mucha alegría.
26/41 O Carballiño / Luces, carrozas y mucha alegría. / La Región
O Carballiño / La ilusión de los pequeños, el orgullo de todos.
27/41 O Carballiño / La ilusión de los pequeños, el orgullo de todos. / La Región
Ribadavia / Cada sonrisa cuenta una historia de esperanza.
28/41 Ribadavia / Cada sonrisa cuenta una historia de esperanza. / La Región
Ribadavia / Cada niño, un corazón lleno de ilusión.
29/41 Ribadavia / Cada niño, un corazón lleno de ilusión. / La Región
Ribadavia / La tradición que nunca pasa de moda.
30/41 Ribadavia / La tradición que nunca pasa de moda. / La Región
Cualedro / Momentos que valen oro, incienso y mirra.
31/41 Cualedro / Momentos que valen oro, incienso y mirra. / La Región
Cualedro / Los dulces emocionan a todas las edades
32/41 Cualedro / Los dulces emocionan a todas las edades / La Región
Cualedro / La magia de los Reyes.
33/41 Cualedro / La magia de los Reyes. / La Región
Medeiros / Pequeños y grandes celebrando juntos.
34/41 Medeiros / Pequeños y grandes celebrando juntos. / La Región
Medeiros / Los niños recibieron regalos.
35/41 Medeiros / Los niños recibieron regalos. / La Región
Allariz / Los niños formaron parte de la procesión de Reyes.
36/41 Allariz / Los niños formaron parte de la procesión de Reyes. / La Región
Allariz / Una noche llena de encanto.
37/41 Allariz / Una noche llena de encanto. / La Región
Allariz / La noche más esperada por los niños.
38/41 Allariz / La noche más esperada por los niños. / La Región
Xinzo de Limia
39/41 Xinzo de Limia / Los Reyes Magos recorren las calles con alegría. / La Región
Xinzo de Limia / Un desfile que nos recuerda la importancia de compartir.
40/41 Xinzo de Limia / Un desfile que nos recuerda la importancia de compartir. / La Región
Xinzo de Limia / Una cabalgata llena de color.
41/41 Xinzo de Limia / Una cabalgata llena de color. / La Región

