Galería | Las Cabalgatas de Reyes Magos llenan de ilusión la provincia de Ourense

La Cabalgata de Reyes es una de las tradiciones más arraigadas y esperadas de la Navidad, especialmente entre los más pequeños. Su origen se remonta al relato bíblico que conmemora el nacimiento del Niño Jesús por parte de los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar. Cuando estos después de un largo camino, guiados por una estrella, llevaron oro, incienso y mirra en símbolo de adoración. Con el paso del tiempo, esta celebración religiosa dio lugar a desfiles populares que anuncian la llegada de los Reyes la tarde del 5 de enero, una costumbre que hoy combina historia, simbolismo y espectáculo, y que se vive en calles y plazas de todo el país con música, luces y carrozas.

En la actualidad, la Cabalgata se ha convertido en un evento multitudinario que se adapta a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Ciudades y pueblos de toda España se preparan durante semanas para este desfile, el cual culmina la programación navideña y marca el inicio de la noche más mágica del año. En Ourense, este lunes la Cabalgata vuelve a reunir a cientos de familias, donde los Reyes Magos recorren las calles repartiendo ilusión y dulces. De esta manera se cierran las fiestas navideñas con un ambiente de alegría y celebración destinado a los más pequeños.