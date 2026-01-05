Galería | Las Cabalgatas de Reyes Magos llenan de ilusión la provincia de Ourense
UNA TRADICIÓN MUY ESPERADA
La Cabalgata de los Reyes Magos es uno de los desfiles más esperados, este año Ourense celebra esta tradición por todo lo alto
La Cabalgata de Reyes es una de las tradiciones más arraigadas y esperadas de la Navidad, especialmente entre los más pequeños. Su origen se remonta al relato bíblico que conmemora el nacimiento del Niño Jesús por parte de los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar. Cuando estos después de un largo camino, guiados por una estrella, llevaron oro, incienso y mirra en símbolo de adoración. Con el paso del tiempo, esta celebración religiosa dio lugar a desfiles populares que anuncian la llegada de los Reyes la tarde del 5 de enero, una costumbre que hoy combina historia, simbolismo y espectáculo, y que se vive en calles y plazas de todo el país con música, luces y carrozas.
En la actualidad, la Cabalgata se ha convertido en un evento multitudinario que se adapta a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Ciudades y pueblos de toda España se preparan durante semanas para este desfile, el cual culmina la programación navideña y marca el inicio de la noche más mágica del año. En Ourense, este lunes la Cabalgata vuelve a reunir a cientos de familias, donde los Reyes Magos recorren las calles repartiendo ilusión y dulces. De esta manera se cierran las fiestas navideñas con un ambiente de alegría y celebración destinado a los más pequeños.
1/41Los Reyes en San Xoán de Río./La Región
2/41Recibieron a los niños como parte de las actividades./La Región
3/41Los Reyes recibieron las cartas de deseos de muchos niños./La Región
4/41Las fotos grupales no faltaron./La Región
5/41Los Reyes en Montederramo llegaron hasta instalaciones residenciales./La Región
6/41En Montederramo también llevaron alegría./La Región
7/41En Sandiás os Reis los Reyes llevaron regalos./La Región
8/41Los Magos de Oriente compartieron las ilusiones de los infantes./La Región
9/41Muchos niños esperaron su turno para hacerse fotos./La Región
10/41Los más pequeños estuvieron de padres y abuelos./La Región
11/41Todos compartieron las sonrisas./La Región
12/41La cabalgata en Vilardevós./La Región
13/41La Cabalgata también se transportó a Maceda./La Región
14/41En esa localidad recorrió la calle llevando alegría./La Región
15/41Los Reyes Magos recorrieron toda el pueblo./La Región
16/41El desfile estuvo abarrotado./La Región
17/41La Cabalgata también se transportó a Trives./La Región
18/41Las familias congregadas en las calles vieron pasar el desfile./La Región
19/41Muchas localidades hicieron su mejor trabajo con la decoración para sus desfiles./La Región
20/41Fue una auténtica Cabalgata./La Región
21/41Los Reyes Magos en Chandrexa de Queixa./La Región
22/41Esta fue una jornada muy esperada por los niños./La Región
23/41La alegría innundó Trives./La Región
24/41En esta ocasión los Reyes Magos encontraron espacio en todas partes./La Región
25/41O Carballiño / Momentos que iluminan la ilusión de los más pequeños./La Región
26/41O Carballiño / Luces, carrozas y mucha alegría./La Región
27/41O Carballiño / La ilusión de los pequeños, el orgullo de todos./La Región
28/41Ribadavia / Cada sonrisa cuenta una historia de esperanza./La Región
29/41Ribadavia / Cada niño, un corazón lleno de ilusión./La Región
30/41Ribadavia / La tradición que nunca pasa de moda./La Región
31/41Cualedro / Momentos que valen oro, incienso y mirra./La Región
32/41Cualedro / Los dulces emocionan a todas las edades/La Región
33/41Cualedro / La magia de los Reyes./La Región
34/41Medeiros / Pequeños y grandes celebrando juntos./La Región
35/41Medeiros / Los niños recibieron regalos./La Región
36/41Allariz / Los niños formaron parte de la procesión de Reyes./La Región
37/41Allariz / Una noche llena de encanto./La Región
38/41Allariz / La noche más esperada por los niños./La Región
39/41Xinzo de Limia / Los Reyes Magos recorren las calles con alegría./La Región
40/41Xinzo de Limia / Un desfile que nos recuerda la importancia de compartir./La Región
41/41Xinzo de Limia / Una cabalgata llena de color./La Región