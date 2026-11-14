El Casco Vello es la zona de la ciudad de Ourense con más viviendas vacías

El Casco Vello concentra la mayor bolsa de viviendas vacías de Ourense. Entre 4.200 y 4.500 inmuebles permanecen desocupados en el entorno del casco antiguo y As Burgas, una cifra que representa cerca del 30% de las aproximadamente 15.000 viviendas sin uso que se contabilizan en la urbe. Ningún otro barrio alcanza semejante volumen, en un contexto marcado por el envejecimiento del parque residencial y las dificultades para recuperar edificios que llevan años cerrados.

La antigüedad de las construcciones, con más del 70% de los edificios del Casco Vello anteriores a 1950, el elevado coste de las rehabilitaciones y las herencias sin resolver figuran entre los principales obstáculos para devolver estas viviendas al mercado. Muchos inmuebles necesitan intervenciones importantes antes de alquilarse o venderse, mientras otros permanecen bloqueados por problemas de titularidad. Más del 85% de las viviendas vacías del municipio pertenecen a particulares.

Esta radiografía forma parte de un análisis elaborado por Benito Iglesias, analista inmobiliario, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Catastro y la Agencia Tributaria, con los que estima la distribución de las viviendas vacías entre los distintos barrios de Ourense.

La situación del casco histórico ya quedó reflejada en el Plan Rexurbe, impulsado por la Xunta de Galicia y cuya tramitación corresponde al Concello de Ourense. El documento, publicado este verano, cifra en más del 40% las viviendas desocupadas y en el 89,38% los locales comerciales cerrados. Contempla una inversión de 41,58 millones hasta 2033, aunque los retrasos del Concello en su tramitación dejaron desfasado el calendario y paralizados más de 6,5 millones previstos para 2025 y 2026.

Radiografía por barrios

Por detrás del casco histórico aparece O Couto, con una estimación de entre 2.000 y 2.300 viviendas vacías. El análisis relaciona esta situación con la antigüedad de los bloques construidos durante los años sesenta y setenta, las reformas pendientes y las derramas comunitarias que algunos propietarios no pueden afrontar.

Le sigue la zona próxima al centro, que comprende Concepción Arenal, Curros Enríquez, la avenida de La Habana, Buenos Aires, Valle Inclán y Progreso, con entre 1.800 y 2.100 inmuebles. En A Ponte, la horquilla se sitúa entre 1.700 y 2.000, con especial incidencia en edificios antiguos de calles secundarias.

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La zona centro, desde San Lázaro y el Paseo hasta Santo Domingo, Ramón Cabanillas y Bedoya, reúne entre 1.300 y 1.500 viviendas vacías. En el entorno de la Residencia y A Cuña se calculan entre 1.200 y 1.400, mientras que O Vinteún presenta entre 900 y 1.100.

Barrocás cierra la clasificación, con una estimación de entre 500 y 700 viviendas desocupadas. Su parque residencial, más reciente que el de otros barrios, presenta una situación diferente, con inmuebles adquiridos como inversión que permanecen fuera del mercado del alquiler.n

Solo 3.000 pisos podrían ir al mercado sin reformas

La existencia de unas 15.000 viviendas vacías en Ourense no significa que todas puedan ponerse en alquiler o a la venta de forma inmediata. En un contexto de dificultades de acceso a la vivienda y escasez de oferta, el análisis de Benito Iglesias estima que solo entre 2.200 y 3.000 reúnen condiciones para incorporarse al mercado sin grandes reformas. Otras permanecen cerradas por problemas de conservación, herencias pendientes o un uso ocasional por sus propietarios.

Para aprovechar este parque residencial, Iglesias propone crear un censo de vivienda desocupada que permita conocer la situación de cada inmueble y orientar las ayudas. También plantea una oficina pública de intermediación que gestione los contratos, garantice los cobros y atienda las incidencias, con el objetivo de reducir las reticencias a alquilar.

La propuesta fija como horizonte movilizar entre el 8% y el 10% de las viviendas vacías en cinco años, combinando incentivos fiscales, seguridad jurídica y programas de rehabilitación.