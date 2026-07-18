El CEIP Manuel Luis Acuña, en Ourense, renueva sus vestuarios

El CEIP Manuel Luís Acuña aprovecha el parón estival para realizar mejoras en sus instalaciones. Con una inversión de casi 37.000 euros, los trabajos que ya están en marcha se centran en la completa renovación de los vestuarios para convertirlos en dos aseos destinados al uso del alumnado durante los recreos. Esta actuación inmediata contempla demoler antiguos tabiques, retirar alicatados deteriorados e instalar nuevos inodoros, lavabos, sistemas de fontanería y una moderna red eléctrica y de iluminación.

En paralelo a estas obras, el delegado de la Xunta, Manuel Pardo, incidió durante su visita al centro en el proyecto de rehabilitación integral que contemplan desde el gobierno gallego. Esta futura intervención, enmarcada en el Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica, superará el millón de euros de inversión. Su licitación se tramitará este año para iniciar los trabajos a principios de 2027. El proyecto incluye renovar totalmente más de 1.200 metros cuadrados de cubierta, aislar térmicamente el edificio y mejorar la accesibilidad.