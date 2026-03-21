Celebración del fin del Ramadán en Ourense con un mensaje de paz y convivencia

La cancha de A Carballeira se convirtió en una mezquita a cielo abierto para el Eid al-Fitr.

La comunidad musulmana residente en Ourense celebró ayer el Eid al-Fitr, el rezo colectivo que marca el final del mes de Ramadán. Transformada en una mezquita a cielo abierto, la cancha deportiva de A Carballeira reunió a más de doscientos nacionales de Senegal, Marruecos, Pakistán, Nigeria y Guinea-Conakri que se dieron cita en este evento.

“Hoy es un día muy importante, de felicidad”

Para Ibrahim Diouf, secretario de esta comunidad, la jornada trasciende lo religioso para convertirse en un espacio de paz y reconciliación; acerca de ello apuntó: “Hoy es un día muy importante, de felicidad. Es una ocasión para que después de rezar la gente se abrace y pida perdón, porque se puede ofender a alguien sin saberlo”. Según acota Ibrahim, esta práctica busca “mostrar que somos una misma familia de una misma comunidad y quedar en paz”.

Miembros de la comunidad musulmana en Ourense durante el rezo | Xesús Fariñas

“cada persona aporta mínimo 5 euros”

Compromiso social

La jornada también estuvo marcada por el compromiso social mediante la ofrenda conocida como Zakat al-Fitr. Diouf detalló que antes se realizaba en especie, pero actualmente, por el cambio de las circunstancias, se entrega dinero: “cada persona aporta mínimo 5 euros y es para dárselo a la gente pobre que no tiene para comer o que puedan disfrutar de alguna celebración”.

La cancha de A Carballeira se convirtió en una mezquita a cielo abierto para el Eid al-Fitr. | Xesús Fariñas

Un detalle relevante fue el de la accesibilidad, debido a que personas con movilidad reducida debieron apoyarse en sillas para participar en el rezo. Al respecto, Diouf subrayó la importancia de la adaptación en la práctica del islam, pues “el rezo nunca lo puedes dejar de hacer. Incluso si estás paralizado o no puedes moverte y levantarte, debes hacerlo en tu mente, no importa si te encuentras en una silla como es el caso de algunos”.

La ceremonia concluyó con el tradicional sermón y un ambiente de convivencia que refuerza los lazos de la comunidad islámica ourensana con su entorno.