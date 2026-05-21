Turquía y As Burgas, unidas por la música

Una bandera roja con su media luna y estrella es por estos días la encargada de oficiar bienvenidas en el Conservatorio Profesional de Ourense. Desde el pasado domingo, nueve estudiantes de música y dos profesores procedentes de la ciudad turca de Balikesir se encuentran en la ciudad gracias a un intercambio propiciado por el programa Erasmus+.

Sobre este encuentro, donde las diferencias idiomáticas, lejos de ser barreras, se configuran como un atractivo mayor, Celia Adrián Rodríguez, directora de la institución, destaca: “Les hemos mostrado un poco lo que es la ciudad y nuestro entorno y, musicalmente, cómo funcionamos, lo que impartimos, y dentro de nuestras posibilidades hemos intentado que ellos se sintieran partícipes. Programamos actividades para esta semana y de esta forma les enseñamos instrumentos, haciéndoselos probar y demás, para que fuera una experiencia más holística, grata y participativa”.

La música viene siendo la embajadora más eficiente

Una eficiente embajadora

En cuestiones de diplomacia, ritmos e intereses, la música viene siendo la embajadora más eficiente que posibilita que ritmos e instrumentos tradicionales llegados de la otrora Anatolia confluyan con gaitas y acordeones. Sobre ello, la directora argumenta: “El lunes hicimos una tertulia a las siete de la tarde en el exterior del conservatorio para explicarles sobre nuestros ritmos: la muñeira, jota o el pasodoble, para que de esta forma comprendieran mejor acerca de la vertiente musical gallega”.

Para no quedarse atrás y refrendar a sus anfitriones, los visitantes, “en el hall del centro, para todas las familias y toda nuestra comunidad educativa, hicieron una pequeña presentación y taller de instrumentos turcos que trajeron, y también participaron en el ensamble de música antigua que tenemos”.

La visita no se ha ceñido únicamente a lo musical

Sin embargo, la visita no se ha ceñido únicamente a lo musical; apreciar el panorama urbano de Ourense, visitar sus lugares más icónicos y el entorno natural también se ha incluido, cual fuga en una sinfonía, en el esquema programado para ellos. “Acabamos de enseñarles la zona de la Ribeira Sacra, también estarán en la escuela Antonio Faílde, porque también hay alumnado de artes, allí les recibirán y tendrán algunas clases. Y luego, como agregado, el viernes tenemos previsto llevarles hacia Santiago de Compostela”, detalla Adrián Rodríguez.

El lugar escogido para esta rítmica pasantía no se trata de un destino azaroso

De Balikesir a Ourense

Que fuera Ourense el lugar escogido para esta rítmica pasantía no se trata de un destino azaroso. Diez alumnos y dos profesores previamente visitaron Estambul y el conservatorio de Balikesir, donde, según confiesa la directora, “nuestro alumnado quedó muy sorprendido por la recepción que les dieron, la cercanía. Fue una atención plena, es decir, no les dejaron solos en ningún momento, eran superamables. Regresaron con la sensación de que les habían integrado y tratamos de hacer lo mismo con ellos”.

Para algunos de los provenientes de Balikesir, arribar a Ourense ha significado su primera experiencia internacional, por lo que contemplar As Burgas y tocar sus aguas probablemente sea una imagen y sensación que se mantenga por mucho tiempo en el lugar de la memoria destinado a los más felices recuerdos. “Este tipo de vivencias les aporta muchísimo personalmente, no solo en lo académico, y formar parte de eso es muy satisfactorio”, destaca Celia.

Mientras visitantes y huéspedes se alistan para el concierto que realizarán hoy en el conservatorio, donde interpretarán la obra 4’33’’ de John Cage, la dicha de la experiencia compartida es muy posible que sea una nota agregada en el pentagrama de la función.