Un centenar de internos de San Rosendo recorren la Vía de la Plata

Más de un centenar de personas con discapacidad procedentes de nueve residencias de la provincia de Ourense de la Fundación San Rosendo llegaron este martes a la catedral de Santiago tras haber recorrido durante varias semanas un tramo de la Vía de la Plata en una experiencia que combinaba convivencia, esfuerzo compartido e inclusión. La iniciativa, que comenzó el martes 10 de marzo, se desarrolló a lo largo de 10 etapas adaptadas, en las que los participantes recorrieron cerca de 100 kilómetros en total, distribuidos en distintos tramos del Camino de Santiago diseñados para ajustarse a las capacidades del grupo.

El recorrido incluyó etapas como Tamallancos-Cea (12 km), Cea-Monasterio de Oseira (9 km) con visita al propio monasterio, Oseira-Dozón (12 km), Dozón-A Xesta (8 km), A Xesta-Prado (11 km), Prado-Silleda (8 km), Silleda-O Portiño (12 km), O Portiño-A Capela do Santiaguiño en Vedra (12 km) y Vedra-O Piñeiro (12 km), entre otras, hasta completar el recorrido final hacia Santiago de Compostela. La llegada a la catedral reunió este martes a 300 personas entre participantes, peregrinos y acompañantes, que accedieron juntos al templo por la Plaza de Azabachería, en un ambiente de emoción y celebración compartida.

experiencia enriquecedora El presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gavela, destacó que esta iniciativa “pone en valor el esfuerzo compartido y la convivencia a lo largo del Camino, generando una experiencia muy enriquecedora para todos los participantes”. El acto contó también con la participación del director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, que acompañó a los participantes en este momento de cierre del proyecto.

Posteriormente, la jornada continuó con una comida de convivencia en el pabellón del Seminario Menor de Santiago de Compostela, reforzando el espíritu de comunidad que acompañó toda la experiencia. La iniciativa ha puesto de relieve el compromiso de la Fundación San Rosendo con un modelo de atención centrado en las personas, promoviendo actividades que favorecen la inclusión, la participación social y la mejora de la calidad de vida de los usuarios de sus centros.

En la actualidad, la Fundación San Rosendo dispone de 73 centros asistenciales en Galicia: 59 para personas mayores, 11 para personas con discapacidad, uno para el tratamiento del alcoholismo, un centro de inclusión y una escuela infantil. En total suman 3.919 plazas de las que el 24,9% son concertadas. El equipo de profesionales asciende a 2.378 trabajadores, un 4,6% más que el año anterior.