La CEO de Ourense reconoce la labor de Ana María Méndez

Ana María Méndez Gómez, fundadora de la Asociación de Mujeres Empresarias (AME) ha sido la primer galardonada con el reconocimiento “Impulsa Marisol Novoa”, un premio con el que la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) quiere, a partir de este año, reconocer en el marco del 8M, “la trayectoria especial de mujeres que son referentes en nuestro tejido productivo; que sea la cita anual donde el legado de quien fue nuestra presidenta, Marisol Nóvoa, continúe vivo”, según indicaba la vicepresidenta Beatriz Gómez.

Es imposible hablar de esa creación y de la evolución del asociacionismo femenino sin mencionarla"

Entre los argumentos para otorgar a Méndez este primer reconocimiento, la vicepresidenta destacaba que “desarrolló su actividad profesional en una gestoría administrativa, Gestoría Pousa, pero cuya labor trascendió los despachos para construir redes.Es imposible hablar de esa creación y de la evolución del asociacionismo femenino sin mencionarla”.

La propia Ana María Méndez se emocionaba al recoger el premio, y solo era capaz de articular algunas palabras de agradecimiento, así como recordar a Marisol Novoa.

Relacionado CEO y Aever unen fuerzas en favor de la comarca de Monterrei