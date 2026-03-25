Chelo, impulsora de la manifestación de la avenida de Portugal: “Todo Ourense debía tomar nota de la protesta del Couto”

Vecina de O Couto desde hace cuarenta años, Chelo Montero (Xinzo, 1962) fue la primera mujer que dirigió una agencia bancaria en la ciudad. Ahora es una de las impulsoras del movimiento “apolítico” que el lunes tomó la calle contra el parón y la “chapuzada” en que se ha convertido la reforma integral de la avenida de Portugal.

Pregunta. ¿Cómo surgió la movilización del lunes?

Respuesta. Nació porque la obra es un desastre, y eso que al principio estábamos muy ilusionados: pensábamos que iba a quedar como un bulevar. Hace quince días abandonaron la obra, pero llevábamos mucho tiempo con uno o dos obreros. Hablamos de casi kilómetro y medio. Nunca habíamos protestado, pero en el barrio empezó a calar la idea de que teníamos que hacer algo. Así fue cómo nos unimos y lo organizamos todo en día y medio. La gente tiene que estar muy cansada para movilizarse en tiempo récord. Ya hemos recogido cerca de mil firmas. La respuesta de los vecinos ha sido increíble.

P. ¿Es tan preocupante?

R. Es un sinsentido. Además, conocemos la Administración, sabemos que, si no hacemos nada, podemos estar tres o cuatro años paralizados, y eso sería terrible. Boquetes abiertos, las aceras sin cerrar… ahora recogieron el material pero tuvimos montañas de tierra, de arena, casetas enfrente de unos comercios que no veían la luz. La facturación cayó en picado. Mucha gente mayor no podía ni pasar a la farmacia. Otros no podíamos acceder a los garajes y encima venía la Policía Local a multarnos. Con las lluvias se convirtió en una piscina. Después, polvo, ratas, suciedad… Además, O Couto es un barrio donde se pasea muchísimo y la gente mayor está metida en casa. Es insufrible.

P. ¿Qué pretenden?

R. Queremos saber qué va a pasar, con qué empresa y en qué plazos. Nos comprometemos a aguantar lo que sea, pues sabemos lo que son las obras, si se perfecciona la planificación y se cumplen los plazos. Queremos un compromiso oficial. No vale que hoy digan dos días, mañana dos semanas y después dos meses. Queremos una solución, por eso recogemos firmas.

P. ¿Recibió alguna llamada del alcalde?

R. Una llamada, sí, creo que el viernes. Dijo que éramos unos exagerados. Me dijo: “Usted, si quería saber algo, tendría que haber venido aquí y yo se lo explicaba”. Entonces le respondí: “Yo soy una ciudadana”, una ciudadana que veía que había que defender el barrio. Veíamos que la obra era una “chapuzada” y nadie nos decía nada. Los ciudadanos tenemos muchísimo más poder del que creemos, pero no lo utilizamos. Por eso hay que seguir. Somos los que pagamos los impuestos, los que mantenemos la ciudad. Aguantamos las obras hasta que fuimos conscientes del despropósito y aún encima nos dejan tirados. A mí me gustaría que esto trascendiese al Couto: somos una ciudad dormida porque nuestros políticos están acostumbrados a que no movamos un dedo. Tenemos lo que nos merecemos. Nosotros somos los que les damos los votos.

P. ¿Y los comerciantes?

R. Su actitud es maravillosa. ¿Irías a cambiar las ruedas o el aceite a la avenida de Portugal sabiendo que la calle está cortada? Todos están afectados.