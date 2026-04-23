El CHUO celebra el Día del Libro con cuentacuentos y reparto de volúmenes

El CHUO se suma un año más a la celebración del Día del Libro con una programación centrada en acercar la lectura a pacientes y familiares en una apuesta que combina cultura y humanización sanitaria. La iniciativa, que alcanza su cuarta edición, refuerza una línea de trabajo que busca hacer más llevadera la estancia hospitalaria a través de actividades culturales.

Durante la jornada, los pacientes ingresados recibirán material vinculado a la lectura, como marcapáginas ilustrados elaborados por usuarios del programa ArtEspida, una iniciativa creativa ligada al área de Psiquiatría. Además, se habilitarán puntos de lectura y continuará el servicio de préstamo móvil, que recorre el hospital facilitando el acceso a la lectura gracias a diversas entidades y empresas.

La programación se completa con la participación de la Agrupación de Libreros, que organiza un cuentacuentos en el área de Pediatría, pensado para los más pequeños. También está prevista la entrega de libros a niños hospitalizados, reforzando el papel de la lectura como herramienta de acompañamiento. La jefa del servicio de Atención al Paciente y Humanización, Belén Piñeiro, subraya la consolidación de esta iniciativa: “este é o cuarto ano que o facemos. Teremos libros para os pacientes e familiares e maña teremos un servicio especial en pediatría que se lles vai entregar un libro”.

Desde otros ámbutis, la valoración es igualmente positiva. El coordinador de ArtEspida, Andrés Díaz, destaca el impacto de este tipo de acciones que se realizan más allá del circuito habitual: “Este tipo de iniciativas son fantásticas porque hace que trascienda al mundo sanitario algo tan vocacional para nosotros como es compartir cultura”.

Más allá de esta fecha tan señalada, el CHUO mantiene durante todo el año distintas acciones de promoción de la lectura, integradas en su estrategia de humanización, con el objetivo de mejorar el bienestar emocional de los pacientes. Estas iniciativas cuentan además con la implicación de voluntariado y entidades sociales que colaboran activamente en el mantenimiento de estos espacios.

Más actividades

El Día del Libro en Ourense tiene como protagonistas en esta edición la elaboración y confección de doce modelos de marcapáginas creados por pacientes de salud mental del proyecto ArtEspida, Estas piezas se reparten tanto entre pacientes como en las librerías y en la carpa instalada en el Paseo, hoy de 10,00 a 21,00 horas. Cada artículo incluye un códigos QR con recomendaciones literarias de actualidad. Las librerías participantes de la ciudad ofrecen un 10% de descuento en sus artículos y un clavel con cada compra conmemorando la efeméride.