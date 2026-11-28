El Servicio de Dermatología del CHUO recibió el primer premio de Casos Clínicos del IV Congreso de Hidradenitis Supurativa, celebrado en Madrid los días 19 y 20 de noviembre, por un trabajo sobre el tratamiento de fístulas complejas con lavados de peróxido de hidrógeno.

El caso, presentado por el residente Antón Lobeiras Morado, recoge la evolución de una paciente con esta enfermedad inflamatoria crónica de la piel. La dermatóloga María Pousa explica que las fístulas, túneles que se forman bajo la piel, pueden acumular bacterias adheridas a sus paredes que dificultan la curación. Los lavados permiten retirar estos depósitos y, según señala, la paciente mejoró “de manera muy significativa”, con una reducción de la supuración.

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Pousa considera el galardón “un reconocimiento a nivel nacional” al trabajo de la unidad especializada del CHUO, donde se combinan tratamientos médicos y quirúrgicos con curas de enfermería. La hidradenitis -también conocida como acné inverso- provoca nódulos y abscesos dolorosos, principalmente en axilas e ingles. Se estima que afecta a unas 3.000 personas en Ourense.

El premio incluye la asistencia al congreso de la Academia Americana de Dermatología, previsto en marzo de 2027 en San Francisco. El equipo ourensano también investiga el uso de setones, unos hilos quirúrgicos que facilitan el drenaje de las fístulas. Su técnica ya se enseña a profesionales de otros hospitales.