La ciberseguridad, prioridad ya para los supermercados

Los recientes ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados de varios países europeos han puesto el foco sobre una vulnerabilidad poco conocida, pero con capacidad para provocar importantes pérdidas económicas y de seguridad como es la manipulación informática de frigoríficos y cámaras de congelación. En Ourense, el Grupo Cuevas observa estos incidentes con preocupación, aunque asegura que la protección de sus sistemas forma parte de su gestión cotidiana.

“Trabajamos de manera continua para reforzar la protección de nuestros sistemas y reducir al máximo los riesgos asociados a un entorno cada vez más digitalizado”, explican desde la compañía ourensana, que cuenta con una red de establecimientos de distribución alimentaria. La empresa señala que dispone de medidas de prevención, monitorización y respuesta ante posibles incidentes, sometidas a revisiones y actualizaciones permanentes para adaptarse a la evolución de las amenazas, siendo la ciberseguridad una de sus áreas de mayor atención: “Se ha convertido en un elemento esencial para cualquier organización y forma parte de nuestra gestión diaria”.

Otro de los aspectos que destaca Grupo Cuevas es la seguridad de los proveedores y colaboradores. La compañía considera que la protección no puede limitarse a los sistemas propios, sino que debe extenderse a toda la cadena de suministro, un ámbito que también adquiere relevancia con marcos normativos como la directiva europea NIS2.

Por su parte, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) apunta a las particularidades del modelo español como uno de los factores que reducen la exposición a estos ataques. En España es poco habitual que las cadenas externalicen el control remoto de sus instalaciones frigoríficas mediante sistemas centralizados, una descentralización que limita el alcance de posibles intrusiones. También es habitual separar las redes internas de los supermercados de aquellas utilizadas por servicios externos.

La asociación recuerda que mantener la cadena de frío constituye una prioridad permanente, tanto por la seguridad alimentaria como por la conservación de los productos. En este sentido, el sector realiza un importante esfuerzo de modernización: invierte unos 3.000 millones de euros anuales en aperturas y reformas, y más de 10.500 supermercados, el 40% de la red, fueron inaugurados o renovados integralmente entre 2020 y 2025.

A esta transformación se suma la adaptación a la normativa europea sobre gases refrigerantes, que exigirá nuevas inversiones superiores a los 2.500 millones de euros. Pese a las diferencias entre las instalaciones de cada cadena, la distribución alimentaria insiste en que la prevención tecnológica y el mantenimiento de los equipos son fundamentales para evitar incidencias y garantizar el abastecimiento.