O ciclo Amal en Ruta do OUFF pon os seus ollos en Palestina
CINEMA ÁRABE
Ghaleb Jaber Ibrahim, presidente de honra da Fundación Araguaney-Puente de Culturas, reivindicou durante a presentación a capacidade do cinema para facer visibles historias que, ao seu xuízo, quedan fóra da resposta institucional
O OUFF presentou onte unha nova edición de Amal en Ruta, o ciclo que achega a Ourense cinema árabe contemporáneo e que este ano volve poñer o foco na realidade palestina. Ghaleb Jaber Ibrahim, presidente de honra da Fundación Araguaney-Puente de Culturas, reivindicou durante a presentación a capacidade do cinema para facer visibles historias que, ao seu xuízo, quedan fóra da resposta institucional. “A traxedia segue e o silencio internacional oficial segue”, afirmou. Ademais, insistiu na necesidade de non apartar a mirada do conflito: “Para querer saber, hai que querer saber”.
Ao seu carón, o director artístico do festival, Óscar Doviso, definiu a cita como “moi significativa” e vinculouna ao “corte social que levamos no noso ADN”. Ibrahim tamén apelou á acción e á difusión destas historias: “Hai que reivindicarse, hai que facer cousas”.
O ciclo reúne cinco títulos ata o venres. Abre con “The Time That Remains”, de Elia Suleiman, e continúa con “This is Gaza”, de Tom Besley; “Janin, Jenin”, de Mohammed Bakri; “Notes on Displacement”, de Khaled Jarrar; e “The Encampments”, de Kei Pritsker e Michael T. Workman. As proxeccións repártense entre o Teatro Principal e o Cineclube Padre Feijoo. A programación percorre a memoria, o desprazamento, a guerra e a mobilización social arredor da causa palestina desde perspectivas diversas
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