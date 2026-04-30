El CIFP A Farixa logra el segundo puesto en los IV Teleco Games

El CIFP A Farixa consiguió el segundo puesto en la fase autonómica de la cuarta edición de las Olimpiadas de Telecomunicaciones. Esta competición, celebrada en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UVigo, congregó a un total de 244 estudiantes de 22 centros.

El equipo premiado, compuesto por los alumnos Hugo Sierra, Francisco David Bencomo, Oscar Cadavid, Denis Martínez y Alejandro Riveiro, compitió en ciclos formativos bajo la tutela de los profesores Ricardo Ameijeiras y Asunción Álvarez. Su proyecto consistió en el diseño de un brazo robótico móvil equipado con tecnología para detectar redes wifi fraudulentas y generar mapas de calor de señales inalámbricas.

Los estudiantes demostraron un alto nivel técnico, creativo y capacidad para trabajar en equipo, competencias clave en el ámbito de la ingeniería de telecomunicaciones. Este galardón consolida al centro como un indiscutible referente gallego que prepara al alumnado para los futuros desafíos del competitivo mercado laboral.