Cinco días de cortes de tráfico en el centro de Ourense por el Entroido 2026

Los cortes de tráfico por el Entroido de Ourense 2026 afectarán a calles céntricas de la ciudad.

Ourense afrontará desde este viernes al mediodía cinco jornadas consecutivas de importantes afecciones al tráfico en pleno centro urbano con motivo de la programación del Entroido 2026. La Policía Local ha confirmado el cierre de la rúa do Progreso (zona de la Alameda) desde el sábado por la tarde y de forma continuada hasta la retirada de la carpa, prevista en la madrugada del martes al miércoles.

Este corte coincidirá además con las obras en Pena Trevinca y en la Avenida de Portugal, lo que concentrará durante varios días tres puntos críticos para la circulación en la ciudad.

Progreso, el eje principal afectado

El sábado 14, a partir de las 15:00 horas, quedará cerrada al tráfico la rúa do Progreso desde la bajada a la Praza de Abastos hasta Concordia. Se permitirá el paso por Parada Justel hasta las 22:00 horas.

La restricción se mantendrá de forma permanente en los días sucesivos hasta la retirada de la carpa instalada en la Alameda.

El domingo 15, desde las 14:30 horas, se cortará además el acceso al circuito del desfile, que incluye avenida de Otero Pedrayo, Curros Enríquez, Xoán XXIII, Progreso y Parada Justel. El tramo de Progreso permanecerá cerrado hasta que finalice la actuación de King África en la Alameda.

El lunes 16 se repetirá el esquema del sábado en Progreso, permitiendo el tráfico por Parada Justel hasta las 22:00 horas, mientras que el martes 17 ese paso solo estará autorizado hasta las 18:00 horas.

Más cortes por desfiles y actos

El programa del Entroido provocará también restricciones desde este jueves 12 y viernes 13 en el centro histórico por actuaciones de DJs en la Praza Maior y en Santa Eufemia, además del recorrido de charangas.

El lunes 16, a las 19.15 horas, se cerrará el circuito del desfile de Frei Canedo: Ponte Romana, Avenida das Caldas, Eulogio Gómez Franqueira y Xesús Pousa.

Finalmente, el miércoles 18, a las 18.00 horas, se cortará Curros Enríquez (frente a la Subdelegación del Gobierno) por el Enterro da Sardiña.

La Policía Local recomienda planificar los desplazamientos con antelación y optar por itinerarios alternativos ante varios días consecutivos de afecciones que impactarán de lleno en el corazón de la ciudad.