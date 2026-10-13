Cinco empresas optan a la gestión de las termas públicas de Ourense

La mesa de Contratación del Concello de Ourense ha admitido cinco ofertas para la gestión de las zonas termales públicas de la ciudad -maneniéndose la exclusión de la piscina de As Burgas, cuyo reglamento se ultima para llevar a pleno-.

Las cinco candidatas han ofrecido hasta 20 horas de actividades de bienestar

A la oferta de Saudeter, la actual adjudicataria del servicio, se le unen Acciona Facility Services, división de la multinacional dedicada a la gestión y servicios externalizados; Atlas Servicios Empresariales (antigua Adecco); Forgeser -compañía con sede en Huelva y contratos para el socorrismo en las playas de Tarifa- y Osventos, natural de Santiago, y cuyos servicios abarcan desde el cuidado de mayores hasta la organización de actividades deportivas y de tiempo libre.

Las cinco candidatas han ofrecido hasta 20 horas de actividades de bienestar y la mayor bajada de precio (por encima del 16%) corresponde a la compañía compostelana. La Mesa ha remitido las ofertas al Órgano de Xestión Económica para el análisis de aquellas anormalmente bajas.

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