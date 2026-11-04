Las claves de Cruz Roja para combatir desastres, a debate en el Foro La Región

Un terremoto, una inundación o una epidemia pueden transformar la vida de miles de personas en cuestión de horas. La respuesta humanitaria exige rapidez, coordinación y equipos capaces de trabajar en condiciones extremas. Carlos Ortega, con dos décadas de experiencia en operaciones internacionales de Cruz Roja, explicará mañana cómo se organizan estas intervenciones en el Foro La Región que se celebrará en el centro cultural Marcos Valcárcel a las 19,45 horas.

Ortega ha participado en algunas de las mayores crisis humanitarias de las últimas décadas. En 2010 dirigió el primer equipo de agua y saneamiento enviado a Haití tras el terremoto. “Al día siguiente ya estábamos volando hacia allí”, recuerda. Las unidades internacionales están preparadas para desplegarse en tres días, aunque las velocidad de respuesta puede ser variable.

Estos operativos reúnen a ingenieros, sanitarios, electricistas y otros profesionales que compaginan sus trabajos habituales con las intervenciones humanitarias.

Uno de los momentos más duros de su trayectoria fue la epidemia de ébola en Sierra Leona. Ortega trabajó en un centro de tratamiento como responsable de prevención y control de infecciones. “Casi todos los días encontrábamos una o dos personas que habían fallecido prácticamente en soledad”, explica

También conserva recuerdos de enorme humanidad. Durante una misión en Kenia, una familia desplazada por las inundaciones le regaló un racimo de plátanos por Navidad. “Aquella comida no les sobraba y, sin embargo, quisieron dármelos”, recuerda.

La conferencia abordará igualmente la importancia de prevenir los desastres antes de que sucedan. Precisamente, a propósito de la dana de Valencia, Ortega advierte de que “la preparación ante una catástrofe es tan importante como la respuesta posterior”.