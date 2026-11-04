Panecillos normales: 1,50 euros. Panecillos sin gluten: 4,85 euros. Ambos de 250 gramos. Repetida en cada compra, esa diferencia suma casi 1.000 euros más al año. Por si fuera poco, encontrar un pan sin gluten que no parezca una piedra o tenga textura gomosa puede convertirse en toda una odisea.

Para las personas celíacas, la dieta sin gluten no es un capricho, sino el único tratamiento. Aun así, en España son las familias quienes cargan solas con el sobrecoste. En Peticion.es hay una campaña que está reclamando actualmente ayudas estatales para este colectivo.

No pedimos privilegios, pedimos igualdad para que una necesidad médica no se convierta en un lujo. Cambiarlo sólo depende de nosotros.

Íngrid Vázquez Martínez

(Viladecans)