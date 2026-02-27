Los ourensanos aumentan su interés por los coches híbridos y eléctricos

Una pareja negocia la adquisición de un vehículo en la feria de vehiculos de ocasión.

El parking del Carrefour se ha transformado estos días en un “megaconcesionario”, con más de 300 coches de ocasión, en su mayoría de menos de cuatro años y de kilómetro cero a la venta, con una enorme variedad de marcas, gamas y motorizaciones, con ofertas que van desde los 12.000 hasta los 58.000 euros y descuentos que superan los 6.000.

Esta feria de vehículo de ocasión, que organiza el Grupo Pérez Rumbao, arrancó este miércoles y continuará en marcha hasta mañana sábado con un horario ininterrumpido de 11,00 a 20,00 horas y entrada gratuita, con especial asiduidad en la franja de las 17,00 a las 19,00 horas.

Tras la entrada en vigencia de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad durante este año, los interesados en adquirir un vehículo muestran mucha más preocupación por cumplir con este aspecto. “La gente tiene miedo con el tema de etiquetas y está tirando por el híbrido o microhíbrido”, resaltó Óscar Álvarez, asesor comercial de Skoda Gadauto.

Álvarez aseguró que por esta situación los clientes “preguntan mucho por el tema de las ayudas nuevas que van a salir ahora, como el Plan Auto o el Plan Auto Plus sobre cuándo sigue en vigencia o si pueden ser vehículos usados”.

“La gente tiene muchas dudas ahora mismo porque no sabe qué comprar, para eso estamos nosotros, aparte de vender, para decirle al cliente un poco por dónde tiene que ir y orientarlo”, destacó Miguel Nogueira, de Volvo, que confirmó que “la mayor parte que tenemos son microhíbridos, con la etiqueta medioambiental ECO para poder acceder a las zonas de bajas emisiones”.

“Case non sabemos que comprar hoxe, entre eléctrico, híbrido e demais historias, xa que os coches que temos non nos serven para a zona de baixas emisións”, señaló Ana Casas, presente en la feria.

Otros clientes utilizan esta ocasión para valorar la compra de su primer coche, como el caso de José Lorenzo. “Estou buscando un coche económico, un de gasolina, vou esperar un pouquiño, vou seguir mirando, comparar prezos, non hai présa”, manifestó.

Suben los eléctricos

El mercado de los eléctricos está sufriendo un repunte en Ourense a causa de las nuevas políticas de emisiones y esta feria está dando prueba de ello. “Notamos cada vez más aceptación, más preguntas y en nuestra mano está informar en cuanto a los temas de carga, a las autonomías, al final es un combustible más en la elección”, indicó Marcos Sampedro, jefe de ventas de ByD, que aseguró que en esta edición “esperamos crecer alrededor de un 20% con respecto al año pasado”.