Colas en el aniversario de Bermello, que abre outlet

Bermello volvió a congregar ayer el interés de cientos de ourensanos en el primer aniversario de su tienda de Quintela. Los clientes hicieron cola desde antes de la apertura para aprovechar las atractivas promociones de la jornada.

La veterana firma, con 90 años de historia en la provincia, entregó obsequios a todos los visitantes. Además, premió a los 50 primeros clientes -en turno de mañana y tarde- que superaron los 25 euros de compra con una freidora de aire por un euro adicional, un reclamo que garantizó el lleno absoluto del establecimiento.

Para el CEO, Jorge Sobrino, este aniversario marca un doble hito: “La consolidación de un establecimiento que continúa creciendo y la incorporación de una nueva propuesta que combina oportunidades, calidad y sostenibilidad”. Se refería a la gran novedad del día: la inauguración de Outlet Bermello, un nuevo espacio de 600 metros cuadrados destinado a electrodomésticos funcionales con pequeñas taras.