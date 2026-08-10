La recría de razas autóctonas en Trasmirás recibe ayudas de Medio Rural

La ganadería en el Concello de Trasmiras consolida su papel en los procesos de conservación de las razas autóctonas. Una explotación de esta localidad de Ourense, que cuenta con un registro de 107 animales pertenecientes en su totalidad a la raza Limiá, forma parte de las beneficiarias de la línea de aportaciones de recría de la Consellería do Medio Rural.

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, acudió ayer a las instalaciones de Trasmiras para incidir en que la administración consolida su apuesta por la cría de estos animales con una vía de fondos de carácter específico. Durante el transcurso de la visita de trabajo, el representante del ente de gobierno detalló las cifras de la segunda convocatoria de apoyo, la cual cuenta con un presupuesto de 390.000 euros. De esta suma de fondos, 350.000 euros se destinan a las explotaciones de gando bovino, y los 40.000 euros restantes se reservan para el gando de tipo ovino y caprino.

La normativa de la administración establece un tope de ingresos por cada centro de cría

Requisitos

La normativa de la administración establece un tope de ingresos por cada centro de cría. Cada explotación puede percibir un máximo de 15.000 euros mediante esta línea de subvenciones. En el desglose de los fondos por ejemplar, el marco normativo determina una concesión de hasta 350 euros por cada animal bovino y de hasta 60 euros por cada rumiante de menor envergadura. Estas cuantías económicas van dirigidas a los titulares de las explotaciones que trabajan con razas de rumiantes que se encuentran en situación de amenaza. El catálogo incluye a los ejemplares de las razas de bovino Caldelá, Frieiresa, Vianesa, Limiá y Cachena. En el apartado de los rumiantes de formato inferior, la medida ampara la cría de individuos de Ovella Galega y de Cabra Galega.

Para que los animales puedan entrar en el programa y percibir los fondos, las explotaciones deben cumplir una serie de criterios de registro y de tiempos. Todos los ejemplares subvencionables tienen que figurar en el libro genealógico correspondiente a su raza. Además, la presencia de los animales en la explotación de origen debe estar certificada desde el 15 de julio del año 2026. En cuanto a los rangos de edad, los animales de vacuno deben contar con entre 12 y 24 meses, mientras que los ejemplares de ovino y de cabruno deben situarse entre los 6 y los 18 meses. Finalmente, los titulares de las explotaciones asumen un compromiso de permanencia en las granjas. Este condicionante obliga a mantener a los ejemplares en las instalaciones durante un mínimo de 12 meses, un plazo de tiempo contabilizado desde la fecha de finalización del período de solicitud.