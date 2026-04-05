Una colisión entre un coche y un taxi en Ourense provoca daños materiales y retenciones

El taxi afectado por la colisión en el entorno del jardín del Posío.

Una colisión de tráfico entre un turismo y un taxi registrada este domingo en el entorno del jardín del Posío, a la altura del cruce con Marcelo Macías, ha obligado a la intervención de la Policía Local y de los Bomberos de Ourense.

Según las primeras informaciones, un turismo habría impactado contra el taxi, empujándolo contra un semáforo. Como consecuencia del golpe, el vehículo acabó llevándose por delante el elemento de señalización y cruzando la mediana, con la luna rota y visibles daños materiales.

Los bomberos tuvieron que intervenir para retirar el semáforo, que había quedado atrapado bajo uno de los vehículos, y tuvieron que en la limpieza de la calzada debido a un vertido de gasolina. Por su parte, un dispositivo policial se encargó de regular el tráfico en la zona, generándose algunas retenciones puntuales.

Por el momento, no se ha requerido asistencia sanitaria en el lugar, lo que indica que no se han producido heridos de gravedad en el accidente.