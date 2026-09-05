Comienza la demolición del edificio incendiado en la avenida de Santiago

Un camión pluma trabaja en el edificio incendiado en el número 72 de la avenida de Santiago.

Más de un año y medio después de que el fuego afectase al edificio ubicado en el número 72 de la avenida de Santiago, las maquinaria están trabajando en la demolición del inmueble. Así lo ordenó el Concello de Ourense en octubre de 2025, momento en el que inició el expediente de ruina.

La obligación de llevar el derribo a cabo era de la comunidad de vecinos, quienes tenían un plazo de tres meses para presentar un proyecto y ejecutar la demolición, advirtiendo el Consistorio de que en caso de que no lo hiciesen se reservarían el derecho de hacer una ejecución subsidiaria.

Este viernes se podía ver a un camión pluma enfrente del inmueble realizando tareas de demolición. A través de las ventanas es visible el estado en el que se encuentra actualmente el edificio, arrasado por el fuego. Las paredes presentan un estado de deterioro importante que es especialmente visible en la zona del tejado.

Su situación imposibilitó que tras el fuego las familias que residían en él pudiesen volver a su hogar.