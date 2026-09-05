La demolición de la Casa de Baños le costó 146.000 euros al Concello de Ourense

La situación de la Casa de Baños y el futuro del inmueble fueron otro de los puntos de fricción del pleno municipal. El responsable de Urbanismo, Francisco Lorenzo, reconoció que la contratación de las obras de demolición se hizo por 146.000 euros, negando haber ignorado la orden de la dirección xeral de Patrimonio, y atribuyendo el movimiento de maquinaria que se vio en el solar a “la retirada siguiendo las instrucciones de Patrimonio”. El edil también ha señalado al órgano autonómico como presunto responsable de los daños que se deriven de parar la intervención, y lamentado la falta de financiación externa para la rehabilitación.

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“Os informes de Urbanismo non apareceron ata tres meses despois do incendio. E a emerxencia das obras aprobouse o 27 de agosto”, recordaba el portavoz del BNG, Luis Seara, quien advirtió a continuación que esa declaración de emergencia no se aplica con carácter retroactivo y, por lo tanto, no justificaría la entrada de maquinaria. Su moción acabó enmendada por el PSOE.