La compra de bajos en Ourense se mantiene hasta mayo

El delegado de la Xunta, Manuel Pardo, explica las medidas a representantes del sector de la vivienda.

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, acompañado de personal técnico del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGSV) mantuvo una reunión con representantes del sector de la construcción e inmobiliarios de la ciudad para resolver las dudas suscitadas ante el proyecto piloto en el que la administración autonómica invertirá hasta 2 millones de euros para comprar bajos en Ourense que vayan unidos a un proyecto de reforma y conversión en viviendas, pasando a continuación a la bolsa de vivienda protegida en Ourense.

La administración pagará hasta 650 euros/m2 dependiendo de las condiciones del inmueble ofrecido.

Las técnicas de la consellería y el IGVS enumeraron los pormenores del programa, que pretende convertir bajos o entreplantas que puedan cumplir con los requisitos de habitabilidad -dando como resultado una vivienda de entre 90 y 120 metros cuadrados-, con posibilidad de incluir plaza de garaje y trastero, pagando la administración hasta 650 euros/m2 dependiendo de las condiciones del inmueble ofrecido.

Evaluación y oferta

La administración también detalló que será el propietario quien tenga que inscribir el inmueble ante el IGVS acompañado de un informe técnico del proyecto resultante y una oferta de venta, a lo cual seguirá un proceso de evaluación y puntaje. Dado este paso, será la Xunta quien publique un primer listado de bajos y entreplantas aptas, previsto para el 16 de diciembre, y el propietario dispondrá de 15 días para aceptarla o no.

La inclusión de una plaza de garaje supondrá un incremento de 15.000 euros, y un trastero de 8 m2 se pagará también en 650 euros/m2, el equivalente a los que se incluyen en las promociones en construcción.

Vivienda urgente

Manuel Pardo recordaba también durante el encuentro que los datos muestran que Ourense es una de las ciudades con mayor proporción de bajos comerciales a la venta, y al mismo tiempo necesita vivienda con urgencia, pues el Registro de Demandantes de Vivienda cuenta con 1079 inscritos en la ciudad.