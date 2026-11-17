La conexión ferroviaria entre Ourense y Valdeorras fue otra de las infraestructuras afectadas por las lluvias de los últimos días, llegando a producirse hasta tres cortes de la conexión ferroviaria desde el pasado 12 de noviembre.

Esa línea es muy dada a ese tipo de incidencias sobre todo por la orografía; discurre en su mayor parte encajonada en desfiladeros"

La responsable de infraestrucutras Adif señala que ese jueves se produjo un corte a la altura de Montefurado, que mantuvo suspendida la circulación durante tres horas. Lo atribuye a “desprendimientos de tierra asociados a fuertes precipitaciones, que causan que caiga material sobre la vía o se impida la circulación”, indican fuentes de la compañía, quienes dan la misma causa a un segundo incidente registrado entre Santo Estevo y Os Peares al día siguiente, 13 de noviembre, cuando la circulación se interrumpió durante una hora.

El más grave se producía el pasado domingo, 15 de noviembre, a la altura de Freixeiro, donde la vía sigue parcialmente cerrada en dirección Ponferrada. El responsable de infraestructuras asegura que “son sucesos bastante puntuales, siempre asociados a adversas condiciones climatológicas y de fuerte intensidad”, y pese a la inversión realizada en la plataforma y electrificación de parte del tramo, “esa línea es muy dada a ese tipo de incidencias sobre todo por la orografía; discurre en su mayor parte encajonada en desfiladeros y en valles a media ladera”