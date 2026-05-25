Comuniones en Ourense, menos, pero más a lo grande

La temporada de las comuniones en Ourense ya está en marcha, después de la celebración este domingo de algunas de las primeras ceremonias de este año. La progresiva pérdida de fe y desvínculo de la Iglesia, sumada a los altos costes de organizar esta fiesta, que llega ya a una media de 3.200 euros deja unas cifras de comuniones a la baja. Así a todo la tendencia general de quienes sí la llevan a cabo es celebrar una fiesta cada vez más ostentosa y similar a una boda que a un acto donde los niños son los protagonistas, como aseguran desde los diferentes ámbitos relacionados con las comuniones.

Si en 2022 se celebraron 1.065 comuniones, en 2023 bajaron a 936

Los datos oficiales de la Diócesis de Ourense confirman esta caída progresiva: si en 2022 se celebraron 1.065 comuniones, en 2023 bajaron a 936, y la última estadística de 2024 las sitúa en 849, lo que supone un descenso del 9,29% respecto al año anterior y más de 200 menos en solo dos años. Una tendencia que sigue en caída libre como reconocen desde las diferentes parroquias de la ciudad.

Los que más se alejan de este rito religioso son los niños varones que, según estimaciones de párrocos como César González de Fátima, apenas suponen entre el 20% y el 30% frente a una gran mayoría de niñas. Este mismo domingo, tres de ellas dieron el pistoletazo inicial a la temporada de comuniones en Fátima que continuará en torno a dos meses (hasta mediados de julio, como en casi toda la diócesis). En esta parroquia hacen la catequesis más de 60 niños, pero no todos celebran la comunión en ella: “Preparamos habitualmente el doble de niños y de niñas de los que hacen la comunión aquí en la parroquia, porque después se van a los pueblos o a otros lugares”, indicó César González.

“Solo tenemos comuniones de grupo, o comunitarias los domingos”

En la mayoría de las parroquias grandes se da este fenómeno. La de Pío X, que este año celebrará 42 comuniones, no celebra comuniones los sábados: “Solo tenemos comuniones de grupo, o comunitarias los domingos. Eso lleva consigo que haya gente que quiere las comuniones los sábados, entonces se preparan aquí y la celebran en otra parroquia”, afirmó el párroco de Pío X, Luis Rodríguez.

“Mini bodas”

La tendencia de la celebración de comuniones está perdiendo su significado primigeneo, convirtiéndose en un exceso de fastuosidad. Desde la parroquia Pío X tienen la opción en último fin de semana de mayo, de un acto conjunto en el que todos los niños vaya iguales, con túnica. “La pretensión es que las comuniones no deben meterse en este mercadeo consumista que nos está atosigando y ahogando a todos”, explicó Luis Rodríguez, que admitió que la iniciativa no está triunfando: “Así como los primeros años hubo muchas familias que optaron por esa opción, ahora con el paso del tiempo, con gran sorpresa, pues cada vez hay menos familias que optan por ella”. El párroco enfatizó en que “presentar las comuniones como unas mini bodas a mí me parece que es una pena”.

En el terreno de la vestimenta, las prioridades están cambiando

En el terreno de la vestimenta, las prioridades están cambiando. Daniela Mendes, propietaria de Mister Lolo, adviertió que el sueño del “día de princesa” va desapareciendo en favor de la comodidad. “Las niñas desean salir de la iglesia y sacarse el vestido. El año pasado una clienta me pidió un mono corto bastante sencillo con una falda desmontable, y me pareció muy acertado”, relató. En el caso de los niños, los padres huyen del clásico traje de marinero y optan por prendas de lino, camisas o americanas.

La envergadura del evento sorprende incluso a los proveedores

Sus trajes, elaborados a mano con tejidos naturales, oscilan entre los 300 y 600 euros, algo que choca con quienes buscan réplicas económicas. “Mucha gente me viene con fotos de otras marcas para que las copie más barato por 100 euros, pero por ética y calidad, eso no lo hago”, apuntó. Y es que la envergadura del evento sorprende incluso a los proveedores: “Fotografía, local, comida, decoración, recuerdos, una experiencia para adultos y otra para peques, es literalmente como una boda”, sentenció Mendes.

A la moda se suman los recuerdos y la joyería. María Pato, de Joyería La Suyza, señaló que su campaña dura hasta finales de verano. Lo más demandado para niñas son cadenas de oro y medallas, mientras que para niños triunfan las cruces, relojes y marcos de plata, con un gasto medio que ronda los 500 euros. Por su parte, Rosa María Araujo, de Librería Cisne, destaca el peso de la papelería personalizada -invitaciones, libros de firmas o árboles de huellas-, con unos 30 encargos el mes pasado y un tique medio de 39 euros.

Las niñas entran en Fátima, donde sobre unos treinta pequeños harán este año la comunión. | José Paz

En el sector hostelero, Javier, responsable de Rectoral Arsemil, confirma que, pese al descenso general, este año notan “una mejoría alentadora” con un 80% de su capacidad reservada. Sus menús por persona varían entre 70 y 80 euros, y destacó una nueva necesidad en estos eventos: “Está habiendo un auge muy importante de empresas de monitores y juegos infantiles”.

Ante las facturas desorbitadas, surgen nuevas tendencias

Alternativas comunitarias

Ante las facturas desorbitadas, surgen nuevas tendencias. Desde la empresa Events Bodas y Fiestas detectan un fenómeno curioso, las celebraciones comunitarias. “Juntan a todos los de la clase y lo hacen juntos. Es como si fuese la comida de empresa, pero de los niños”, relataron. Además, apuntan que hay familias que, aunque deciden no hacer el sacramento, celebran una gran fiesta infantil igualmente.

En contraposición, padres y madres como Cristina Andrés apuestan por la austeridad absoluta para rescatar el valor espiritual. “Mi hijo hará la comunión el 5 de julio porque en casa somos creyentes. Irá con un pantalón corto y una camisa, muy sencillo”, explicó tajante. “Creo que esto de las comuniones se nos está yendo de las manos. No va de ostentación, sino de formar en valores cristianos para la vida”, añadió la madre.