Rut Iglesias: “Siempre me ha gustado trabajar por y para los jóvenes de la Iglesia”

Elegida como una de los cuatro representantes jóvenes a nivel español en el Consejo de Juventud de la Conferencia Episcopal, que se celebrará en el mes de junio en Pamplona, la ourensana tiene la responsabilidad de poner en valor el papel de los jóvenes dentro de la Iglesia.

Me sentí profundamente agradecida y halagada por la confianza de mis compañeros, pero, sobre todo, con una ilusión inmensa

Pregunta. Fue seleccionada en Valladolid para este cargo. ¿Cómo vivió ese momento?

Respuesta. Durante la asamblea en esa ciudad conocida como “Los 40”, nos anunciaron que este año se añaden dos nuevas plazas en el Consejo de la Juventud para que los jóvenes católicos de España tuviéramos representación y voz. Nos invitaron a discernir durante el fin de semana quién estaba dispuesto a dar el paso, y doce voluntarios nos presentamos para ello. Tras las votaciones de la semana pasada, recibí la llamada confirmando que había sido una de las elegidas. Me sentí profundamente agradecida y halagada por la confianza de mis compañeros, pero, sobre todo, con una ilusión inmensa. Siempre me ha gustado trabajar por y para los jóvenes de la Iglesias, y asumir ahora la responsabilidad de ser su voz a nivel nacional es un reto y una tarea preciosa.

P. ¿Qué cambios cree que podrá aportar en las mesas donde se diseñan las líneas estratégicas de la Iglesia?

R. La creación de estas plazas es un paso fundamental para que los jóvenes nos sintamos verdaderamente escuchados. A menudo se nos consulta, pero si nuestras propuestas son diferentes o no encajan, es fácil que no lleguen a materializarse. Estar sentados en esas mesas de decisión demuestra una intención real de valorar nuestras ideas. Además, nos va a permitir ser una parte activa, logrando que los jóvenes y la Iglesia rememos a la par y con los mismos objetivos.

Nuestro pilar es el método ver-juzgar-actuar que nos permite abordar vivencias, preguntarnos qué haría Jesús en nuestro lugar

P. Como responsable de Jóvenes de la Acción Católica General (ACG) en Ourense, ¿qué aspectos podrían enriquecer el diálogo a nivel nacional?

R. Es cierto que vengo de una diócesis con una realidad más pequeña en comparación con otras, pero eso me ha regalado una ventaja: tener una mayor cercanía con las personas e instituciones.La ACG es mi familia y el lugar donde he aprendido a trabajar con los jóvenes. Nuestro pilar es el método ver-juzgar-actuar que nos permite abordar vivencias, preguntarnos qué haría Jesús en nuestro lugar y comprometernos a actuar en coherencia con nuestra fe. Además, el acompañamiento es nuestra bandera, que es precisamente lo que los jóvenes necesitamos con más urgencia hoy en día. Acompañarnos mutuamente y hacernos partícipes reales de las decisiones es fundamental para avanzar. Los jóvenes somos el presente y el futuro de la Iglesia.

P. ¿Cómo se prepara para el encuentro en Pamplona y tener un diálogo directo con la jerarquía eclesial?

R. Tengo muy interiorizado que la formación en comunidad es esencial. Compartir tu vida y tu fe en grupo es verdaderamente enriquecedor y siempre te permite llegar más lejos que si caminas en solitario. En esta nueva etapa, quiero aportar ese espíritu de equipo y aprendizaje mutuo. Me preparo con muchísimas ganas y pidiéndole a Dios en la oración que me ayude a ser un buen instrumento. Sé que es una gran responsabilidad hablar en nombre de tantos jóvenes, pero voy con la convicción de que nuestra presencia hoy será una semilla que otros jóvenes podrán cosechar.Y, por supuesto, si algún lector de esta entrevista se acuerda, le pido que rece por mí.