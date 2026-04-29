¿Sabe usted que la concejala de Termalismo reparte juego desde los Pirineos en vez de a pie de poza... con la que tiene aquí montada?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la excursión oficial de la concejala de Termalismo
¿Sabe usted que Noa Rouco viajó a Andorra a “explorar sinerxías” mientras el termalismo de la city sigue bajo mínimos? ¿Que aunque casi nadie lo sepa, es la concejala de Termalismo, cargo que se ejerce mejor en el Pirineo que a pie de poza? ¿Que para aprender a gestionar agua caliente hace falta irse de excursión oficial bien lejos? ¿Y menos cuando tienes el 50% de las pozas cerradas a cal y canto?
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