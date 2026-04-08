¿Sabe usted que las termas de Ourense no se aclaran?

¿Sabe usted que la confusión es una marca de la city ourensana? ¿Que durante la Semana Santa los turistas que nos visitaron no acaban de entender porqué si la Xunta pone un cartel en las termas en las que no recomienda bañarse éstas estaban llenas? ¿Que en las termas do Muíño las consultas de los de fuera quedaban sin respuesta porque los de dentro tampoco sabemos a qué atenernos?

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