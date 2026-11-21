¿Sabe usted que en el salón gastronómico Xantar el Concello ni está ni se le espera? ¿Que su magnífica excusa seica es que el ya mítico evento le hace la competencia a la hostelería local? ¿Que tiene narices que lo digan quienes ponen barras de bar en las fiestas de la city que entregan a gente de fuera de Ourense para plantar cara a los bares de la zona?¿Que el caso del (des)gobierno es buscar excusas?

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