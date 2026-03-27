El Concello de Ourense autoriza la llegada de una nueva bolera

El Concello de Ourense ha dado luz verde para la conversión en bolera de un bajo que acogía un gimnasio en la calle Samuel Eiján. Así consta en la relación de asuntos que la Xunta de Goberno trató el 26 de marzo, donde se autorizó a la sociedad “Bowling Chamartín SA” a proceder con la adaptación del bajo.

De acuerdo con las actas municipales, el proyecto resultante contará con un aforo de 352 personas, y un presupuesto cercano a los 670.000 euros para acondicionar el local. Ahora, la empresa dispone de seis meses prorrogables para comenzar la reforma, pudiendo el consistorio hacer cuantas inspecciones considere necesarias.

La administración Jácome aprobó también una revisión al alza de las tarifas para el centro deportivo de Eiroás y las piscinas municipales de Oira, con un incremento del 2,55% sobre los precios anteriores que se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. La cuota mensual individual para adultos en ambas instalaciones se sitúa en 53,23 euros con IVA incluido. Por su parte, la entrada puntual para adultos en la piscina de Eiroás pasa a costar 8,40 euros, mientras que en Oira el acceso individual tiene un precio de 7,00 euros.

En materia de suministros, el gobierno local ha acordado la prórroga del contrato de electricidad en alta y baja tensión con la empresa Gas Natural. El periodo de extensión abarca desde el 22 de abril de 2026 hasta el 21 de abril de 2027, con un presupuesto aprobado para cubrir este servicio durante la prórroga de 2.586.500,36 euros.

Finalmente, el Concello ha dado cuenta de una resolución judicial desfavorable en relación con las obras de la nueva Estación Intermodal. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha fijado un nuevo justiprecio a favor de ADIF-Alta Velocidad por la expropiación de una finca. La cuantía total que la administración municipal deberá abonar a la empresa ferroviaria asciende a 664.289,40 euros.