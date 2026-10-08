El Concello de Ourense deberá abonar 600.000 euros por pagos atrasados en Coto de Canedo

Las obras del futuro parque Coto de Canedo, en el barrio de A Ponte de la ciudad, siguen en el foco. Solo dos días después de desvelar este periódico que existe una denuncia registrada ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para paralizar los trabajos, se ha conocido un nueva noticia en el proyecto.

La Plaza 1 de la Sección Contencioso-Administrativo ha dictado un auto de medidas cautelares en el que obliga al Concello de Ourense a desembolsar a Petrolam Infraestructuras S.L., empresa encargada del proyecto, un total de 605.443,54 euros. Esta es la respuesta judicial a la demanda de la compañía en la que reclamaba el pago de las facturas atrasadas correspondientes a las obras de construcción y urbanización del “Parque Coto de Canedo”.

Además de la citada cantidad, la administración municipal deberá abonar otros 1.286,7 euros en concepto de intereses de demora devengados y 240 de costes de cobro. Ante la decisión de la magistrada, el Concello considera que lo mejor es no recurrir y asumirla, aceptando de esta forma el pago de más de medio millón de euros por las facturas atrasadas, un quebradero de cabeza habitual en el Consistorio.

Relacionado Una denuncia ante la APLU exige paralizar la obra del parque Coto de Canedo

Eso sí, aclaran que en el supuesto de que la otra parte interponga recurso ante el auto de la jueza, comparecerán en las actuaciones.

Esto supone un nuevo capítulo en una obra que lleva meses en el ojo del huracán por diversas polémicas. A estas dos recientes hay que sumar la ocurrida en junio, cuando se interpuso un recurso de alzada contra el acuerdo de la junta de compensación para impugnar el convenio impulsado por el consistorio. Lo hacían al considerar que era “gravemente contrario a derecho”. Además, también se recriminó que se produjo un atropello a la propiedad privada.