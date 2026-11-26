La junta de GobIerno Local de Ourense abordará en su reunión del jueves 26 de noviembre la devolución de casi 1,8 millones de euros en ayudas europeas no ejecutadas y la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación conocido como “La Trinidad”.

La administración Jácome tendrá que preparar el reintegro de más de 1,76 millones de euros al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en concepto de ingresos indebidos. La medida responde a un requerimiento emitido por el organismo autonómico para recuperar los remanentes de un programa de ayudas a la rehabilitación a nivel de barrio, financiado con fondos NextGeneration.

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Estas partidas estaban destinadas a impulsar actuaciones de mejora residencial en cuatro Entornos Residenciais de Rehabilitación Programada (ERRP) del municipio. El mayor volumen de fondos sin ejecutar corresponde al área de Polvorín, Camelias y Carballeira, con 843.000 euros, seguida del Conxunto Histórico de Ourense, que devuelve 688.889,60 euros. Completan la devolución los ámbitos de Mamede, Cruceiro Quebrado y A Inmaculada (127.200 euros) y el núcleo de Seixalbo (110.474,20 euros).

Por otro lado, la sesión prevé dar luz verde definitiva al proyecto de La Trinidad, un trámite clave encuadrado en el Plan Especial de Protección (PEPRI) del Casco Vello para desbloquear una reordenación urbanística que acumula más de tres décadas de espera e implicaría una nueva plaza de 1.118 metros cuadrados