La gestión económica del gobierno de Gonzalo Pérez Jácome vuelve a colocar al Concello de Ourense en el furgón de cola de la administración local española. Los datos de periodo medio de pago a proveedores (PMP) correspondientes al mes de septiembre, publicados por el Ministerio de Hacienda, retratan un bloqueo financiero sin precedentes: el Concello cerró el tercer trimestre de 2026 con 29,13 millones de euros en facturas pendientes, la cuarta mayor deuda comercial de España -solo por detrás de Madrid (199,2 millones), Las Palmas (50,3) y Barcelona (43,3), y por delante de capitales como Sevilla (27,6), Zaragoza (26,5) o Valencia (25,4)-.

La cifra es más demoledora al cruzarla con la población: entre los 106 grandes ayuntamientos del régimen de cesión, Ourense es el líder absoluto de España en deuda pendiente por habitante, con 275,43 euros por vecino, 90 euros más que el segundo, El Puerto de Santa María (185,43), casi el doble que Jaén (146,79), cinco veces más que Madrid (56,81) y 11 veces más que Barcelona (25,05).

Un duro diagnóstico

Ourense tarda 123,14 días en abonar sus facturas, más de cuatro veces por encima del tope legal de 30 días y más de cinco veces por encima de la media de los ayuntamientos españoles (23,56 días). En el conjunto del Estado, ocupa el puesto 152 entre los 6.441 municipios que remitieron sus cuentas, lo que significa que el 97,64 % de los ayuntamientos de España paga más rápido que Jácome. Dentro de los grandes municipios, solo cinco registran una demora mayor -Parla (195,93 días), Badalona (146,53), El Puerto de Santa María (137,67), Orihuela (125,34) y Jaén (124,02), aunque la capital jiennense acumula casi la mitad de dinero pendiente (16,47 millones)-.

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En Galicia, el Concello de Ourense acapara por sí solo el 44,32% de toda la deuda comercial pendiente de las siete ciudades: 29,13 millones frente a los 36,59 millones que suman juntas Vigo, A Coruña, Santiago, Ferrol, Pontevedra y Lugo. Por habitante, la distancia refleja dos modelos de gestión opuestos: frente a los 275,43 euros de Ourense, Santiago se queda en 61,31 euros, Pontevedra en 51,61, A Coruña en 37,34, Vigo en 30,08 y Lugo en apenas 2 euros por vecino. También en días de demora Ourense lidera la morosidad urbana gallega, muy por delante de Santiago (91,62 días) y A Coruña (37,76), mientras Vigo (28,62), Pontevedra (20,73), Ferrol (17,28) y Lugo (8,29) cumplen con la ley.