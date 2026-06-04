El Concello de Ourense gastará casi 750.000 euros en luces navideñas

La junta de gobierno local tratará, en su reunión ordiaria del jueves, 4 de junio, el expediente para la contratación de luces navideñas para 206-2027, que la administración Jácome eleva hasta los 749.292,5 euros, lo cual supone un incremento superior a 153.000 euros respecto a las navidades del año pasado.

El gobierno municipal afirma que la mayor parte de este gasto (729.292,50 euros) se aplicará sobre la anualidad de 2027, un presupuesto que todavía no existe, pues el actual borrador orzamentario aún no ha sido aprobado, y está sujeto a una cuestión de confianza que se considerará superada el próximo 22 de junio.

El Concello, además, deberá comparecer en varias causas judiciales. Entre ellas figura una demanda por acoso laboral que se juzgará el próximo 28 de julio, y nuevas reclamaciones policiales.