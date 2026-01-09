El Concello de Ourense, líder en deuda y castigado por opaco

El Ministerio de Hacienda acaba de hacer públicos los datos de la cuenta 413 correspondientes a la liquidación de 2024, revelando una realidad contable que sitúa al Concello de Ourense en una posición crítica a nivel nacional. Las cifras oficiales confirman que la ciudad cerró el ejercicio 2024 con 30,9 millones de euros en facturas pendientes de aplicación al presupuesto, un volumen de deuda oculta que convierte a Ourense en la capital de provincia con peor ratio por habitante de toda España.

Así se puede comprobar en este documento que refleja el saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto (Situación a 18/12/2025).

295 euros de impagos no reconocidos por vecino

Con una media de 295 euros de impagos no reconocidos por vecino al cierre del último ejercicio -el de 2025 no está todavía cerrado-, la caótica gestión municipal solo es superada en el ranking de grandes ciudades por Parla (Madrid), un municipio históricamente asociado a la quiebra técnica, dejando atrás a localidades con problemas financieros estructurales como Jerez o Jaén.

Este récord en la cuenta 413, que agrupa gastos realizados sin crédito presupuestario o al margen del procedimiento reglado, es el síntoma más visible de un colapso administrativo que se ha agravado durante 2025. A la deuda heredada se suma ahora un apagón informativo sin precedentes: los registros de Hacienda muestran casillas vacías para Ourense desde el primer trimestre de este año, confirmando que el gobierno local ha dejado de remitir los datos obligatorios sobre deuda comercial acumulada en la cuenta 413 en el segundo y tercer trimestre del año. Esta opacidad impide conocer cuánto ha crecido la bolsa de facturas en los cajones durante 2025.

La falta de transparencia y planificación ha desencadenado ya la reacción coercitiva del Estado. Hacienda cerró 2025 conm la congelación de la Participación en los Ingresos del Estado a Ourense, reteniendo los fondos mensuales que financian los servicios municipales.

Esta medida drástica responde al incumplimiento de la Ley de Economía Sostenible, ya que el Concello no ha sido capaz ni siquiera de enviar las Líneas Fundamentales del Presupuesto de 2026, cerrando así un círculo de gestión caótica que ya obligó el año pasado a Hacienda a intervenir mediante un mecanismo extraordinario de pago a proveedores para abonar facturas que no podía tramitar por sí misma.

